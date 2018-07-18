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Происшествия | Погибшая при пожаре в Лунинском районе семья была на особом контроле

18.07.2018|16:01
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В 80 километрах от Пензы огонь убил трех человек. Ночью в селе Лесной Вьяс Лунинского района загорелся частный деревянный дом площадью 144 квадратных метра.

«На место пожара были направлены пожарные подразделения, в первую очередь это муниципальная пожарная часть села Большой Вьяс, села Ломовка. Также подъехали федеральное пожарное подразделение, 32-я пожарно-спасательная часть, охраняющая Лунинский район. Пожарные очень быстро справились с загоранием, потому что там налажено водоснабжение: недалеко от дома имеется пожарный водоем», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела двух пожилых женщин и мужчины 1966 года рождения, сына одной из погибших сестер.

«По предварительным данным, причиной пожара стало курение мужчины, который находился в доме. Данная семья состояла в сельской администрации на учете, была на особом контроле», - добавила Анна Шупилова.

По факту гибели людей при пожаре следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

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Гость|18.07.2018 23:10|

penzainform.ru писал(a):

По факту гибели людей при пожаре следственным комитетом возбуждено уголовное дело
и КОГО НАКАЖУТ? Администрацию или того, кто курил и которого уже нет в живых? имхо...

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