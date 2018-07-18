18.07.2018 | 16:01

В 80 километрах от Пензы огонь убил трех человек. Ночью в селе Лесной Вьяс Лунинского района загорелся частный деревянный дом площадью 144 квадратных метра.

«На место пожара были направлены пожарные подразделения, в первую очередь это муниципальная пожарная часть села Большой Вьяс, села Ломовка. Также подъехали федеральное пожарное подразделение, 32-я пожарно-спасательная часть, охраняющая Лунинский район. Пожарные очень быстро справились с загоранием, потому что там налажено водоснабжение: недалеко от дома имеется пожарный водоем», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела двух пожилых женщин и мужчины 1966 года рождения, сына одной из погибших сестер.

«По предварительным данным, причиной пожара стало курение мужчины, который находился в доме. Данная семья состояла в сельской администрации на учете, была на особом контроле», - добавила Анна Шупилова.

По факту гибели людей при пожаре следственным комитетом возбуждено уголовное дело.