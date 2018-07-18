В среду, 18 июля, на трассе в Колышлейском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.
Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:36. На автодороге, соединяющей Пензу и Сердобск, автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, для ликвидации последствий ДТП выезжали три спасателя на спецмашине.
По неподтвержденной информации, в результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Врачи оказали женщине необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Как съехал? На ручник не поставил? А пассажирку оставил?