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Происшествия | На трассе в Колышлейском районе Hyundai Solaris опрокинулся в кювет

18.07.2018|15:40
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В среду, 18 июля, на трассе в Колышлейском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:36. На автодороге, соединяющей Пензу и Сердобск, автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, для ликвидации последствий ДТП выезжали три спасателя на спецмашине.

По неподтвержденной информации, в результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Врачи оказали женщине необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|18.07.2018 16:02|

Как съехал? На ручник не поставил? А пассажирку оставил?

Гость|18.07.2018 16:17|

Опрокинулся в кювет. То есть стоял на обочине и Опрокинулся. Или всё же в заголовке ошибка

Гость|18.07.2018 16:54|

Произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием

Гость|18.07.2018 17:24|

А что вы хотели от таза?

Гость|18.07.2018 17:33|

что вы хотели от таза?

Нет, все таки надо школьникам разрешать вход в интернет строго после тихого часа.

Гость|18.07.2018 17:34|

Жаль хендайчик, побегал бы ещё. Мокрую обочину цепанули?

Гость|18.07.2018 17:46|

Хорошо, что тазик больше не побегает. Чем меньше барахла на дорогах, тем лучше.

Имя: Гость
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