18.07.2018 | 15:40

В среду, 18 июля, на трассе в Колышлейском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:36. На автодороге, соединяющей Пензу и Сердобск, автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, для ликвидации последствий ДТП выезжали три спасателя на спецмашине.

По неподтвержденной информации, в результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Врачи оказали женщине необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.