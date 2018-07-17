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Происшествия | В Пензе молодая семья лишилась крыши над головой из-за пожара

17.07.2018|15:42
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Семья из четырех человек в результате пожара лишилась дома в районе Барковки. По мнению местных, возгорание в садовом товариществе «Искра» случилось из-за искры, возникшей в электропроводке. За несколько минут до ЧП в сети произошел скачок напряжения.

«У нас выключился полностью свет, потом включился, потом снова отключился. После этого я сразу побежала к соседке тете Лене. Все в панике. Это было ужасно!» - рассказала очевидица Анастасия Волчкова.

До прибытия огнеборцев люди пытались самостоятельно потушить пламя. Однако насосы для подачи воды оказались бесполезными без электричества.

«Хозяйка была дома, все были дома. Все живы, все хорошо», - сообщил сосед погорельцев Александр Трушкин.

Площадь возгорания составила около ста квадратных метров. Огонь полностью уничтожил строение и практически все нажитое имущество молодой семьи, которая переехала в дом несколько лет назад. Приютить погорельцев пообещали их родственники.

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Гость|18.07.2018 09:02|

penzainform.ru писал(a):

Приютить погорельцев пообещали их родственники
Ну вот, помощь государства не нужна! следующую проблему

Имя: Гость
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