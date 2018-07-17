17.07.2018 | 17:54

4-летний мальчик выпал из окна третьего этажа, это около шести метров. ЧП произошло в ночное время в доме на проспекте Победы. Уже позже выяснилось, что ребенок находился в квартире один. Где были родители, предстоит разобраться представителям правоохранительных органов.

«Со слов матери, он самостоятельно открыл пластиковое окно и упал вниз вместе с москитной сеткой. В настоящее время ребенок находится в областной детской клинической больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, у него диагностирована черепно-мозговая травма и тупая травма живота», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В ту роковую ночь ребенка, кричавшего под окном, обнаружили соседи. Они и сообщили о ЧП в скорую помощь.

В настоящее время, по данным представителя регионального управления следственного комитета, мальчика перевели из реанимации в хирургическое отделение.