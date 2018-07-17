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Происшествия | В Пензе 4-летнего ребенка, выпавшего из окна, перевели из реанимации

17.07.2018|17:54
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4-летний мальчик выпал из окна третьего этажа, это около шести метров. ЧП произошло в ночное время в доме на проспекте Победы. Уже позже выяснилось, что ребенок находился в квартире один. Где были родители, предстоит разобраться представителям правоохранительных органов.

«Со слов матери, он самостоятельно открыл пластиковое окно и упал вниз вместе с москитной сеткой. В настоящее время ребенок находится в областной детской клинической больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, у него диагностирована черепно-мозговая травма и тупая травма живота», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В ту роковую ночь ребенка, кричавшего под окном, обнаружили соседи. Они и сообщили о ЧП в скорую помощь.

В настоящее время, по данным представителя регионального управления следственного комитета, мальчика перевели из реанимации в хирургическое отделение.

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Гость|17.07.2018 18:55|

Родители наверно работают день и ночь,если ребёнок дома один.?

Гость|17.07.2018 19:07|

Если бы он был школьником, тут же обвинили бы школу и классного руководителя! А мамашам ничего!

Гость|17.07.2018 20:00|

Мама было до 3.40 в баре вместе с другом !

Гость|17.07.2018 20:25|

Зачем Бог дает детей таким безумным мамашам,которые оставляют таких малышей одних и бродят по всем ночам.

Гость|17.07.2018 20:25|

Если в баре,тогда это не мама.а ЯЖМАТЬ.

Гость|17.07.2018 21:21|

Зачем ребенок ночью залез на окноподоконник и открыл окно. Непонятно.

Гость|17.07.2018 21:22|

Даразве можно ребенка оставлять одного. Если надо кудонибудь сходить ну попроси соседей на крайняк.

Гость|17.07.2018 22:06|

Гость писал(a):

Даразве можно ребенка оставлять одного. Если надо кудонибудь сходить ну попроси соседей на крайняк.
А то непонятно куда ей ночью надо было.

Гость|17.07.2018 22:08|

Гость писал(a):

Зачем ребенок ночью залез на окноподоконник и открыл окно. Непонятно.
Проснулся дома один, в темноте. Испугался. Начал плакать и звать маму. Мама не пришла. Он ещё сильнее испугался. Увидел огни за окном и полез на свет.

Гость|17.07.2018 22:32|

Она из шемышейки, не знала, как надо.

Гость|17.07.2018 23:56|

Из шемышейки или из-за караганды да хоть с иарса. Мы все люди и все понимаем что кому то кудато надо. Нет чужих детей они все наши. Я думаю у нас большинство поможет.

Гость|17.07.2018 23:57|

Самое главное он жив. Родился в рубишке. Здоровья тебе малыш. Скорое поправляйся.

Гость|18.07.2018 01:56|

Гость писал(a):

Из шемышейки или из-за караганды да хоть с иарса. Мы все люди и все понимаем что кому то кудато надо. Нет чужих детей они все наши. Я думаю у нас большинство поможет.
А вот и жалельщик. Месяца не прошлого после предыдущеих жалелок о выпавшем.

Гость|18.07.2018 08:35|

По вине нерадивой мамаши, после черепно-мозговой травмы... ребенок останется инвалидом.

Гость|18.07.2018 08:36|

Малыша жаль... скорейшего выздоровления, и главное, без серьезных осложнений после такого полета...

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Имя: Гость
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