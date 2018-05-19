19.05.2018 | 11:39

В четверг, 17 мая, в Городище на улице Фабричной случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 15:40 напротив дома № 49 37-летний водитель Mitsubishi Outlander сбил девочку 2005 года рождения, которая ехала на велосипеде.

В результате аварии подростка с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Днем ранее в Заречном под колесами Mazda оказался 9-летний ребенок, катавшийся на велосипеде.