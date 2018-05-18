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Происшествия | В Сурске на берегу реки обнаружили тело пропавшего рыбака

18.05.2018|14:27
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В четверг, 17 мая, в Сурске Городищенского района случилось чрезвычайное происшествие – на берегу реки нашли тело мужчины.

Установлена личность погибшего - им оказался 55-летний местный рыбак. 15 мая он ушел из дома на рыбалку, и с тех пор о его местонахождении известно не было.

Тело обнаружили в воде около ООО «Очистные сооружения» – мужчина зацепился за дерево, упавшее в реку.

«В настоящий момент по данному факту проводится проверка», - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области.

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Гость|18.05.2018 14:59|

penzainform.ru писал(a):

Тело обнаружили в воде около ООО «Очистные сооружения» – мужчина зацепился за дерево, упавшее в реку.
он при жизни зацепился и захлебнулся или это уже тело зацепилось за дерево ?

Гость|18.05.2018 15:09|

Гость писал(a):

он при жизни зацепился и захлебнулся или это уже тело зацепилось за дерево ?
Видимо зацепился за дерево, утонул, а потом вышел на берег, где его и нашли.penzainform.ru писал(a):
чрезвычайное происшествие – на берегу реки нашли тело мужчины.

Имя: Гость
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