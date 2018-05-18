18.05.2018 | 14:27

В четверг, 17 мая, в Сурске Городищенского района случилось чрезвычайное происшествие – на берегу реки нашли тело мужчины.

Установлена личность погибшего - им оказался 55-летний местный рыбак. 15 мая он ушел из дома на рыбалку, и с тех пор о его местонахождении известно не было.

Тело обнаружили в воде около ООО «Очистные сооружения» – мужчина зацепился за дерево, упавшее в реку.

«В настоящий момент по данному факту проводится проверка», - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области.