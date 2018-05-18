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Происшествия | Разыскивают очевидцев наезда на пешехода на Привокзальной площади

18.05.2018|14:08
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В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Привокзальной площади 12 мая.

В 3:00 напротив дома № 92а на улице Суворова водитель неустановленного автомобиля сбил 34-летнюю женщину и скрылся с места аварии.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет № 13», - сообщили в отделении пропаганды.

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Гость|18.05.2018 14:23|

penzainform.ru писал(a):

дома № 92а
Так это же клубешник с соответствующей репутацией, там что камер нет? Или записи случайно пропали.

Гость|18.05.2018 14:47|

penzainform.ru писал(a):

В 3:00 напротив дома № 92а на улице Суворова водитель неустановленного автомобиля сбил 34-летнюю женщину
А что там делала 34 летняя девушка в 3 часа ночи?

Имя: Гость
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