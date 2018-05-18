18.05.2018 | 14:08

В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Привокзальной площади 12 мая.

В 3:00 напротив дома № 92а на улице Суворова водитель неустановленного автомобиля сбил 34-летнюю женщину и скрылся с места аварии.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет № 13», - сообщили в отделении пропаганды.