17.05.2018 | 12:16

В среду, 16 мая, в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний велосипедист.

По предварительным данным, в 17:01 на внутридворовой территории дома № 90 на проспекте Мира 27-летний водитель Mazda сбил 9-летнего ребенка, ехавшего на велосипеде.

Получившего в результате аварии травмы мальчика осмотрели врачи. Ребенок отпущен домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.