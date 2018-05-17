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Происшествия | В Заречном 9-летний велосипедист оказался под колесами Mazda

17.05.2018|12:16
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В среду, 16 мая, в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний велосипедист.

По предварительным данным, в 17:01 на внутридворовой территории дома № 90 на проспекте Мира 27-летний водитель Mazda сбил 9-летнего ребенка, ехавшего на велосипеде.

Получившего в результате аварии травмы мальчика осмотрели врачи. Ребенок отпущен домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|17.05.2018 12:44|

9-летний велосипедист - звучит уже страшно, а где были его родители, да родители не учителя. Почему ребенок катался один и далеко не в безопасном месте.

И еще Уважаемые велосипедисты, пользуясь случаем хочу вас попросить обозначте себя хоть как-то на дороге, ну купите фонарик на руль и стоп сигнал. Вас же совсем не видно, и соблюдайте ПДД. И будет вам счастье и здоровье

Гость|17.05.2018 12:49|

Гость|17.05.2018 12:44|

9-летний велосипедист - звучит уже страшно, а где были его родители, да родители не учителя. Почему ребенок катался один и далеко не в безопасном месте.

Комментатор хренов, пацана сбили придомовой территории. Куда водятел смотрел когда во двор заехал? Пацан у дома катался, а вы жоповозники уже задолбали. В "сартир" может хватит на жоповозках ездить?

Гость|17.05.2018 12:50|

Где был водитель, когда во дворах скорость не более 20км/ч, летают из-за углов как бешенные

Имя: Гость
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