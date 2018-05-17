В среду, 16 мая, в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний велосипедист.
По предварительным данным, в 17:01 на внутридворовой территории дома № 90 на проспекте Мира 27-летний водитель Mazda сбил 9-летнего ребенка, ехавшего на велосипеде.
Получившего в результате аварии травмы мальчика осмотрели врачи. Ребенок отпущен домой.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
9-летний велосипедист - звучит уже страшно, а где были его родители, да родители не учителя. Почему ребенок катался один и далеко не в безопасном месте.
И еще Уважаемые велосипедисты, пользуясь случаем хочу вас попросить обозначте себя хоть как-то на дороге, ну купите фонарик на руль и стоп сигнал. Вас же совсем не видно, и соблюдайте ПДД. И будет вам счастье и здоровье