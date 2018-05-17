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Происшествия | В Пензе задержали женщину, обманом проникшую в квартиру к ребенку

17.05.2018|10:21
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В среду, 16 мая, в Пензе бдительная жительница улицы Карпинского сообщила в полицию о посторонней женщине, проникшей в квартиру к 11-летнему ребенку.

Пензячка была в курсе того, что ее соседка по площадке уехала на дачу и оставила дома внучку. «Поднимаясь по лестнице, женщина увидела, что незнакомая гражданка, представившись сотрудницей почты, уговорила девочку открыть дверь и проникла в квартиру», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензячка тут же позвонила в правоохранительные органы и рассказала о случившемся. По указанному адресу прибыл наряд группы задержания.

«Оперативно оценив ситуацию, бойцы Росгвардии произвели задержание 46-летней гражданки. Свое присутствие в чужой квартире женщина объяснить не смогла», - уточнили в пресс-службе.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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Гость|17.05.2018 10:49|

кто это бдительная женщина ? как зовут ? почему скрываете имя героини ?

Имя: Гость
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