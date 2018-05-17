Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 мая 2018|20:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+24oC
Завтра | Гроза |
  73.02  |  $  61.82

Происшествия | В Пензе на улице Антонова 14-летняя девочка попала под колеса иномарки

17.05.2018|14:40
Печать

Несовершеннолетняя угодила под колеса автомобиля на внутриквартальной дороге. Это случилось на улице Антонова около дома № 45.

Мужчина 1982 года рождения, управлявший Daewoo Matiz, совершил наезд на пешехода. 14-летняя девочка получила телесные повреждения - к счастью, незначительные: госпитализация не потребовалась. После осмотра медиками пострадавшую отпустили домой.

«Уважаемые водители! При движении в жилых зонах строго соблюдайте требования правил дорожного движения, не превышайте установленную скорость движения и будьте предельно внимательны и осторожны, так как там в любой момент на проезжей части могут оказаться дети», - подчеркнул начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 