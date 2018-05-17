17.05.2018 | 14:40

Несовершеннолетняя угодила под колеса автомобиля на внутриквартальной дороге. Это случилось на улице Антонова около дома № 45.

Мужчина 1982 года рождения, управлявший Daewoo Matiz, совершил наезд на пешехода. 14-летняя девочка получила телесные повреждения - к счастью, незначительные: госпитализация не потребовалась. После осмотра медиками пострадавшую отпустили домой.

«Уважаемые водители! При движении в жилых зонах строго соблюдайте требования правил дорожного движения, не превышайте установленную скорость движения и будьте предельно внимательны и осторожны, так как там в любой момент на проезжей части могут оказаться дети», - подчеркнул начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.