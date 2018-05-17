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Происшествия | На пруду рядом с горбольницей № 6 спасли едва не утонувшего мужчину

17.05.2018|17:56
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Около полудня в четверг, 17 мая, сотрудники МЧС получили сообщение о первом утонувшем в новом купальном сезоне: на пруду у больницы № 6 под воду ушел мужчина и не вынырнул. А через несколько минут стало ясно - пострадавшего сумели вытащить буквально с того света. Человека увезла скорая.

«Женщины, которые были с краю, увидели, говорят: утонул! Все начали кричать, мужчины побежали, начали ногами ощупывать дно, искать. Недалеко от берега нашли, но он уже синий был», - рассказала очевидица.

Один из отдыхавших на пляже стал реанимировать мужчину.

«Он его сразу на бок перевернул, начал бить, и из него пошла вода. 31-32 года, сильно пьяный», - добавила женщина.

Сотрудники МЧС попытались отыскать героя, спасшего человеку жизнь, но парень скромно ушел с пляжа. По опыту прошлых лет люди в форме знают: скоро таких несчастных случаев на воде станет больше, и не всегда у них хороший конец. Поэтому отдыхающим нужно быть внимательнее и знать, как помочь тому, кто уже ушел на дно.

«Если обнаружили человека в воде, нужно вытащить его на берег. Ни на живот, ни на спину ни в коем случае не укладывать - нужно положить его на бок. Одну руку положить ему под голову, другую вытянуть и немного похлопать по спине - тогда у человека из легких выйдет вода, появится возможность его реанимировать», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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Гость|17.05.2018 20:26|

Русский не пей!

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