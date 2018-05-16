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Происшествия | Под Пензой перевозивший сельхозтехнику большегруз оказался в кювете

16.05.2018|18:42
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Недалеко от въезда в Пензу грузовой автомобиль на полном ходу слетел с трассы в кювет и остался лежать на боку.

Удивительно, что мужчина не получил травм. Впервые в жизни дальнобойщику из Казахстана пришлось выбираться из своей машины нетрадиционным способом.

Автомобиль двигался со стороны Москвы. По мнению водителя, к аварии его привели сложные погодные условия.

«Шел дождь. Загорелся красный свет, начал тормозить - скользко, вышел на встречную полосу. С этой стороны уже пошел поток. Чтобы избежать столкновения, я ушел в кювет», - рассказал он.

Перед водителем встала непростая задача - поднять многотонную и многометровую фуру из оврага. К тому же махина везла тяжелый груз - сельскохозяйственную технику, которая вывалилась из кузова в заросли.

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Гость|16.05.2018 19:10|

Отмазки. Просто пытался проскочить светофор и перед горкой разогнался,не прокатило.

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