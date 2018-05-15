Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 мая 2018|22:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+23oC
Завтра | Гроза |
  73.86  |  $  61.92

Происшествия | В Пензе ребенок сломал палец во время игры на детской площадке

15.05.2018|19:54
Печать

В Пензе на детской площадке во дворе дома № 5а на улице Антонова произошел несчастный случай – 10-летний ребенок сломал палец правой руки. Мальчика доставили в пензенскую областную больницу имени Н. Ф. Филатова.

Инцидент случился в 16:30 во вторник, 15 мая. Фотографии с места событий в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» разместила подписчица Ксандра Ниус. В комментариях к записи она пояснила, что ребенок просунул пальцы между железными конструкциями, к которым крепится подвижная часть качелей, и предположила, что пальцы оторвало.

«Все залито кровью. Минут через 40 мальчика забрала скорая», - написала автор фотографий.

«Господи, какой кошмар. Бедный ребенок», - поделилась переживаниями другая пользовательница сайта.

«Следить нужно за ребенком, а не в телефоне залипать, виноват только родитель», - выразил мнение другой комментатор.

По факту травмирования ребенка следственный отдел по Железнодорожному району организовал проверку. В настоящий момент специалисты осматривают место происшествия: им предстоит выяснить, какая организация отвечает за надлежащее техническое состояние игровой зоны и безопасность качелей.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Гость|15.05.2018 20:03|

penzainform.ru писал(a):

Следить нужно за ребенком, а не в телефоне залипать, виноват только родитель»[/quote++++++++++++++100+++++++++++++++++++

Гость|15.05.2018 20:04|

Виновата яжмать!!!

Гость|15.05.2018 20:10|

Вывод будет таков: запретить детские площадки

Гость|15.05.2018 20:18|

Дожили, если бы в наше время был бы 11 анал, у них былобы столько новостей.

Гость|15.05.2018 20:18|

Писали раньше, что оторвало пальцы.

Гость|15.05.2018 20:38|

А заголовочек то такой индиферентненький..

Гость|15.05.2018 21:54|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

Гость|15.05.2018 22:02|

в 10 лет дети одни гуляют в основном, а не с яжматерью, залипшей в телефоне

Гость|15.05.2018 22:07|

Круто. Десятилетние! дети суют пальцы куда попало, а следственный комитет проводит проверку.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 