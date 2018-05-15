15.05.2018 | 19:54

В Пензе на детской площадке во дворе дома № 5а на улице Антонова произошел несчастный случай – 10-летний ребенок сломал палец правой руки. Мальчика доставили в пензенскую областную больницу имени Н. Ф. Филатова.

Инцидент случился в 16:30 во вторник, 15 мая. Фотографии с места событий в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» разместила подписчица Ксандра Ниус. В комментариях к записи она пояснила, что ребенок просунул пальцы между железными конструкциями, к которым крепится подвижная часть качелей, и предположила, что пальцы оторвало.

«Все залито кровью. Минут через 40 мальчика забрала скорая», - написала автор фотографий.

«Господи, какой кошмар. Бедный ребенок», - поделилась переживаниями другая пользовательница сайта.

«Следить нужно за ребенком, а не в телефоне залипать, виноват только родитель», - выразил мнение другой комментатор.

По факту травмирования ребенка следственный отдел по Железнодорожному району организовал проверку. В настоящий момент специалисты осматривают место происшествия: им предстоит выяснить, какая организация отвечает за надлежащее техническое состояние игровой зоны и безопасность качелей.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.