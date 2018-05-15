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Происшествия | В Пензе около дворца спорта «Буртасы» загорелся КамАЗ

15.05.2018|09:57
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Во вторник, 15 мая, в Пензе около дворца спорта «Буртасы» загорелся КамАЗ. По словам очевидцев, рабочие сначала пытались потушить огонь своими силами.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, возгорание случилось в моторном отсеке. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 9:02.

В ликвидации возгорания принимали участие семь пожарных в составе двух расчетов. Пострадавших нет.

Фотографии с места событий появились в группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте».

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