15.05.2018 | 13:03

Во вторник, 15 мая, в Пензе на улице Урицкого случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

По предварительным данным, в 8:45 напротив дома № 14 автомобиль Toyota, за рулем которого была 50-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом Irbis под управлением 18-летнего молодого человека.

Медицинские работники на месте оказали помощь пострадавшему в аварии парню и отпустили его.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фотографии с места событий появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».