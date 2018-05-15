Во вторник, 15 мая, в Пензе на улице Урицкого случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.
По предварительным данным, в 8:45 напротив дома № 14 автомобиль Toyota, за рулем которого была 50-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом Irbis под управлением 18-летнего молодого человека.
Медицинские работники на месте оказали помощь пострадавшему в аварии парню и отпустили его.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Фотографии с места событий появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».
Замечательная новость.