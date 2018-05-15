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Происшествия | В Пензе на улице Урицкого мотоциклист пострадал в ДТП

15.05.2018|13:03
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Во вторник, 15 мая, в Пензе на улице Урицкого случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

По предварительным данным, в 8:45 напротив дома № 14 автомобиль Toyota, за рулем которого была 50-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом Irbis под управлением 18-летнего молодого человека.

Медицинские работники на месте оказали помощь пострадавшему в аварии парню и отпустили его.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фотографии с места событий появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

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Гость|15.05.2018 13:52|

Замечательная новость.

Гость|15.05.2018 14:05|

минус один тарахтельщик. да здравствует тишина!

Гость|15.05.2018 14:35|

Главное мотоцикл целый. Родителям советую почаще смотреть ютуб с мотоциклистами.

Гость|15.05.2018 15:34|

Хрустит Пенза!

Гость|15.05.2018 17:19|

хрусты полетели...

Имя: Гость
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