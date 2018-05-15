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Происшествия | Пьяный дебошир угрожал кассиру в торговом центре на ул. Терновского

15.05.2018|11:29
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В понедельник, 14 мая, в торговом центре на улице Терновского в Пензе сотрудники Росгвардии задержали пьяного 26-летнего дебошира.

«По словам охранников магазина, мужчина зашел в торговый зал, некоторое время спустя, проходя мимо кассы, демонстративно вынул из кармана предмет, похожий на нож, и начал размахивать им перед лицом кассира», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Увидев это, охранник нажал на кнопку тревожной сигнализации, и прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя.

«При виде сотрудников Росгвардии злоумышленник хотел скрыться, но попытка к бегству была пресечена оперативными действиями правоохранителей», - уточнили в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полицейским.

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Гость|15.05.2018 12:21|

А может от него девушка ушла ?

Имя: Гость
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