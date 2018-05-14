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Происшествия | В Пензенской области с начала сезона выгорело 95,645 га леса

14.05.2018|15:07
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За воскресенье, 13 мая, на территории Пензенской области потушили пожары на площади 16,81 га. Возгорания были зафиксированы на территории Ахунского, Большевьясского, Кузнецкого и Ломовского лесничеств.

Для борьбы с огнем сотрудники лесопожарного центра и лесничеств использовали автоцистерны, тракторы с плугами и малые патрульные комплексы.

По состоянию на понедельник, 14 мая, в регионе потушили 30 лесных пожаров на площади 95,645 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8-(8412)-628-450», - напомнили пензенцам в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Гость|14.05.2018 15:39|

penzainform.ru писал(a):

По состоянию на понедельник, 14 мая, в регионе потушили 30 лесных пожаров на площади 95,645 га.
95,645 га это приблизительно квадрат со стороной 1 километр.

Гость|14.05.2018 15:40|

клещей считают, сопливых там, а теперь новая мода - считаем сколько выгорело гектаров леса. А снежную кашу в головах журналистов не пробовали считать ?

Гость|14.05.2018 20:30|

министр лесного хозяйства все уладит,опыт есть ,не зря сидел под домашним арестом

Гость|14.05.2018 20:48|

Раньше все поляны выкашивали,поэтому пожаров и не было. Сейчас некому да и незачем выкашивать.Скотины нет ни у кого.

Имя: Гость
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