14.05.2018 | 15:07

За воскресенье, 13 мая, на территории Пензенской области потушили пожары на площади 16,81 га. Возгорания были зафиксированы на территории Ахунского, Большевьясского, Кузнецкого и Ломовского лесничеств.

Для борьбы с огнем сотрудники лесопожарного центра и лесничеств использовали автоцистерны, тракторы с плугами и малые патрульные комплексы.

По состоянию на понедельник, 14 мая, в регионе потушили 30 лесных пожаров на площади 95,645 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8-(8412)-628-450», - напомнили пензенцам в пресс-службе регионального минлесхоза.