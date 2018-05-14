За воскресенье, 13 мая, на территории Пензенской области потушили пожары на площади 16,81 га. Возгорания были зафиксированы на территории Ахунского, Большевьясского, Кузнецкого и Ломовского лесничеств.
Для борьбы с огнем сотрудники лесопожарного центра и лесничеств использовали автоцистерны, тракторы с плугами и малые патрульные комплексы.
По состоянию на понедельник, 14 мая, в регионе потушили 30 лесных пожаров на площади 95,645 га.
«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8-(8412)-628-450», - напомнили пензенцам в пресс-службе регионального минлесхоза.
penzainform.ru писал(a):95,645 га это приблизительно квадрат со стороной 1 километр.