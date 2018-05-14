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Происшествия | В Пензе мотоциклист получил травмы, врезавшись в стоящий автомобиль

14.05.2018|14:36
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На улице Павлушкина произошло ДТП с участием мотоцикла марки Honda, водитель которого совершил довольно странный маневр. Шансов остаться невредимым в подобных авариях немного, особенно у тех участников дорожного движения, которые пользуются двухколесным транспортом.

«Водитель допустил наезд на стоящий автомобиль марки ГАЗ под управлением водителя-мужчины 1962 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

К счастью для пострадавшего, травмы оказались несерьезными, и врачи после осмотра отпустили его домой.

Кстати, с начала сезона в Пензе произошло уже 17 ДТП с участием двухколесного транспорта. В каждом из них люди получили увечья.

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Гость|14.05.2018 19:24|

"В Пензе мотоциклист получил травмы, врезавший в стоящий автомобиль" - САМИ ТО ХОТЬ ЧИТАЛИ, ЕГЭШНИКИ ПЕНЗАИНФОМОВСКИЕ?!! Неужели не стыдно???

Гость|14.05.2018 19:37|

БуГоГа! Понаберают, понимашь, по объявлениям)))

Гость|14.05.2018 19:42|

А может все правильно? "Врезал в стоящий автомобиль" и после этого получил от его водителя телесные повреждения?

Гость|14.05.2018 19:48|

и чего этот пердун 1962 года, на мотоцикле делал?

Гость|14.05.2018 19:52|

Не повезло в следующий раз получится самоликвидироватся.

Гость|14.05.2018 20:02|

Гость писал(a):

чего этот пердун 1962 года, на мотоцикле делал?
а что тебя так встревожило? Сел и поехал. Необычен однако тип байка для солидного возраста. В его возрасте уж точно не спорте ездить с его посадкой эмбрионом. Голда должна быть, Триумф Рокет, или Харли Дэвидсон.

Гость|14.05.2018 20:05|

Быдлоинформ снова жжот непадецке!

Гость|14.05.2018 20:07|

обдолбанный шоле

Гость|14.05.2018 20:08|

1.5 млн было тонн песка в автомобиле стоящем

Гость|14.05.2018 22:02|

Гость писал(a):

и чего этот пердун 1962 года, на мотоцикле делал?
penzainform.ru писал(a):
стоящий автомобиль марки ГАЗ под управлением водителя-мужчины 1962 года рождения
Читай внимательней, молодой пердунишка!

Имя: Гость
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