На улице Павлушкина произошло ДТП с участием мотоцикла марки Honda, водитель которого совершил довольно странный маневр. Шансов остаться невредимым в подобных авариях немного, особенно у тех участников дорожного движения, которые пользуются двухколесным транспортом.
«Водитель допустил наезд на стоящий автомобиль марки ГАЗ под управлением водителя-мужчины 1962 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
К счастью для пострадавшего, травмы оказались несерьезными, и врачи после осмотра отпустили его домой.
Кстати, с начала сезона в Пензе произошло уже 17 ДТП с участием двухколесного транспорта. В каждом из них люди получили увечья.
"В Пензе мотоциклист получил травмы, врезавший в стоящий автомобиль" - САМИ ТО ХОТЬ ЧИТАЛИ, ЕГЭШНИКИ ПЕНЗАИНФОМОВСКИЕ?!! Неужели не стыдно???