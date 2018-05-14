14.05.2018 | 14:36

На улице Павлушкина произошло ДТП с участием мотоцикла марки Honda, водитель которого совершил довольно странный маневр. Шансов остаться невредимым в подобных авариях немного, особенно у тех участников дорожного движения, которые пользуются двухколесным транспортом.

«Водитель допустил наезд на стоящий автомобиль марки ГАЗ под управлением водителя-мужчины 1962 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

К счастью для пострадавшего, травмы оказались несерьезными, и врачи после осмотра отпустили его домой.

Кстати, с начала сезона в Пензе произошло уже 17 ДТП с участием двухколесного транспорта. В каждом из них люди получили увечья.