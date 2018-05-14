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Происшествия | Около 50 сотрудников МЧС ликвидировали пожар в поле под Пензой

14.05.2018|17:17
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Окраину Пензы заволокло густым дымом. Огонь появился неподалеку от микрорайона Заря. Сразу в нескольких местах на полях заполыхала сухая трава.

Первыми тревогу забили местные дачники. Он рассказали, что огонь распространился очень быстро.

«Мы с дороги вышли и бегом побежали, думали, что все, наши сараюшки горят. Потом смотрим - сараюшки целые. Боимся, ходим караулим», - рассказала владелица участка Вера Калинина.

На место прибыли спасатели. Ситуация осложнялась тем, что дул сильный ветер и гнал огненную волну прямиком на дачи, сразу же за которыми начинается Заря.

«Загорание началось с камыша на озере со стороны Бессоновского района и с другой стороны, со стороны города Пензы. Со стороны Бессоновского района работала муниципальная пожарная охрана Бессоновского района, со стороны города Пензы - муниципальная пожарная часть № 2. Потом на помощь были привлечены силы и средства Пензенского пожарно-спасательного центра, специализированной пожарно-спасательной части, первой пожарно-спасательной части», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В общей сложности с огнем боролись около полусотни человек. Спасатели отметили, что площадь пожара огромная.

«В этом районе, на этом поле, загорания происходят ежегодно. Как правило, это человеческая халатность: люди жгут мусор на своих приусадебных участках, бросают окурки. Элементарных правил безопасности не соблюдают наши горожане, поэтому происходят такие загорания», - добавила Анна Шупилова.

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Гость|14.05.2018 19:23|

Где хволёные квадрокоптеры...где моторазведка купленная на мильоны бюджетных денег...

Гость|14.05.2018 19:49|

Гость писал(a):

Где хволёные квадрокоптеры...где моторазведка купленная на мильоны бюджетных денег...
На рыбалке:)))

Гость|14.05.2018 19:54|

И пепел летел на пр- строителей.

Гость|14.05.2018 19:55|

(Где хволёные квадрокоптеры...где моторазведка купленная на мильоны бюджетных денег...)

Где-где, в СПСЧ около "Олимпа", их детишкам показывают во время экскурсий и пыль периодически с них вытирают, поскольку дорогие очень, вот и боятся уе@ать. Еще и них там моцики BMW по 2 ляма за штуку, тоже однако экспонат...

Гость|14.05.2018 20:11|

Если там всегда пожары,зачем тогда активисты в них дровишки подбрасывают в виде посадок ёлок?Там земли нужно под застройки отдавать.

Гость|14.05.2018 20:51|

Какой, на фиг, ликвидировали? Ехали домой в 20 часов, там полыхает открытым огнем.

Гость|14.05.2018 20:55|

Подожгли детишки

Гость|14.05.2018 21:34|

Сейчас 21.30 горит открытым огнем

Имя: Гость
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