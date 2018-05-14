14.05.2018 | 17:17

Окраину Пензы заволокло густым дымом. Огонь появился неподалеку от микрорайона Заря. Сразу в нескольких местах на полях заполыхала сухая трава.

Первыми тревогу забили местные дачники. Он рассказали, что огонь распространился очень быстро.

«Мы с дороги вышли и бегом побежали, думали, что все, наши сараюшки горят. Потом смотрим - сараюшки целые. Боимся, ходим караулим», - рассказала владелица участка Вера Калинина.

На место прибыли спасатели. Ситуация осложнялась тем, что дул сильный ветер и гнал огненную волну прямиком на дачи, сразу же за которыми начинается Заря.

«Загорание началось с камыша на озере со стороны Бессоновского района и с другой стороны, со стороны города Пензы. Со стороны Бессоновского района работала муниципальная пожарная охрана Бессоновского района, со стороны города Пензы - муниципальная пожарная часть № 2. Потом на помощь были привлечены силы и средства Пензенского пожарно-спасательного центра, специализированной пожарно-спасательной части, первой пожарно-спасательной части», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В общей сложности с огнем боролись около полусотни человек. Спасатели отметили, что площадь пожара огромная.

«В этом районе, на этом поле, загорания происходят ежегодно. Как правило, это человеческая халатность: люди жгут мусор на своих приусадебных участках, бросают окурки. Элементарных правил безопасности не соблюдают наши горожане, поэтому происходят такие загорания», - добавила Анна Шупилова.