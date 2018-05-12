12.05.2018 | 17:27

В чистом поле случилась авария. Из двух транспортных средств участником движения был только один автомобиль, второй стоял на обочине полевой дороги и по неизвестным пока причинам стал препятствием на пути белой «Нивы». ДТП произошло около 15:00.

«Водитель автомобиля ВАЗ-212140, мужчина 1961 года рождения, двигаясь со стороны районного поселка Башмаково в направлении села Шереметьево, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте. В кабине грузовой машины в момент происшествия никого не было. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.