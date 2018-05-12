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Происшествия | В Башмаковском районе водитель «Нивы» погиб, врезавшись в грузовик

12.05.2018|17:27
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В чистом поле случилась авария. Из двух транспортных средств участником движения был только один автомобиль, второй стоял на обочине полевой дороги и по неизвестным пока причинам стал препятствием на пути белой «Нивы». ДТП произошло около 15:00.

«Водитель автомобиля ВАЗ-212140, мужчина 1961 года рождения, двигаясь со стороны районного поселка Башмаково в направлении села Шереметьево, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте. В кабине грузовой машины в момент происшествия никого не было. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.

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Гость|12.05.2018 20:36|

Самоликвидация бывает.

Гость|12.05.2018 21:02|

причина весьма очевидна. гидроксильная группа этилового спирта?

Гость|12.05.2018 21:35|

Давно пора сделать обязательной установку брусьев в задней части грузовиков чтобы машины не залетали под кузов, а удар на себя принимал именно брус. В таком случае даже у водителя Нивы был бы шанс остаться в живых.

Гость|12.05.2018 21:41|

Такие брусья давным давно есть на шоссейных тягачах и полуприцепах, но никто их не ставил тридцать лет назад на машины, работающие в сельском хозяйстве.

Гость|12.05.2018 23:14|

Погибший водитель глава сельской администрации с.Шереметьево! Дорога асфальтовая плохом состоянии и зимой илетом,поэтому местные пользуются грунтовыми полевыми накатами.Идёт посевная кампания ударными темпами.От сельхоз агрегатов пылища закрывает небо и солнце.При таких условиях плюс скорость не то что КАМАЗ, БелАЗ не увидишь.

Гость|13.05.2018 07:31|

Неудачно въехал, прям судьба какая-то, если бы в лоб, возможно выжил, ибо Нива из железа, в ней довольно сложно убиться в отличии от всяких поганых восьмерок и четырнадцатых, созданных именно для жутких смертей.

Гость|13.05.2018 08:53|

Когда видео снимали трактор так же сеял, что вы видели на видео пыль сильно мешает?

Гость|13.05.2018 10:10|

Гость писал(a):

Идёт посевная кампания ударными темпами.От сельхоз агрегатов пылища закрывает небо и солнце.При таких условиях плюс скорость не то что КАМАЗ, БелАЗ не увидишь.
Стоящий на месте Камаз пылил??? Ты что куришь?

Гость|13.05.2018 10:21|

По полевой дороге, особенно когда вокруг пыль облаком, несьись не нужно никогда. Все беспечность, русский авось.

Гость|13.05.2018 10:23|

ибо Нива из железа, в ней довольно сложно убиться

О чем вы! В ниве рулевая колонка прям в грудную клетку смотрит. Посмотрите результаты краштестов. Любой Ваз опасен.

Гость|13.05.2018 16:14|

Царство ему небесное.Сегодня были похороны.Было где-то человек 600...хороший был человек.

Гость|13.05.2018 16:50|

Да.Разбился Глава Шерементьевского сельсовета.Башмаковского района.А где же был водитель Главы???Почему только в Башмаковском районе нет у Глав водителей?Возможно он спас ему жизнь!

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