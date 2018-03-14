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Происшествия | В Пензе мужчина вышел из кинотеатра с порезами на шее

14.03.2018|11:07
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Во вторник, 13 марта, в кинокомплексе «Современник», расположенном на улице Пушкина в Пензе, случился необычный инцидент.

На один из сеансов пришел подвыпивший мужчина, который вел себя неадекватно. Уже после просмотра фильма, когда он выходил из зала, сотрудники кинокомплекса заметили у него на шее порезы и вызвали скорую помощь.

«Медики осмотрели его на месте и установили, что угрозы для жизни раны не представляют. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|14.03.2018 11:23|

Наверно ужастик крутили!

Гость|14.03.2018 11:27|

вкусная в Пензе водовка однако..

Гость|14.03.2018 11:29|

Гость писал(a):

Наверно ужастик крутили!
Ага, в 9D....

И алкоголь от туда же... Из кина...

Гость|14.03.2018 12:23|

наверное себя в руках держать нужно, алкоголь до добра не доведет

Гость|14.03.2018 12:30|

15D - все реалистично.

Имя: Гость
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