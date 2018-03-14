14.03.2018 | 11:07

Во вторник, 13 марта, в кинокомплексе «Современник», расположенном на улице Пушкина в Пензе, случился необычный инцидент.

На один из сеансов пришел подвыпивший мужчина, который вел себя неадекватно. Уже после просмотра фильма, когда он выходил из зала, сотрудники кинокомплекса заметили у него на шее порезы и вызвали скорую помощь.

«Медики осмотрели его на месте и установили, что угрозы для жизни раны не представляют. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.