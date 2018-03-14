14.03.2018 | 09:57

Во вторник, 13 марта, в селе Успенка Мокшанского района случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в 9:25.

Возгорание произошло в деревянном доме площадью 7 х 10 метров на улице Садовой: выгорел потолок и чердачное помещение на площади 10 квадратных метров.

В результате происшествия погиб хозяин жилья - мужчина 1957 года рождения.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались четыре человека, две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.