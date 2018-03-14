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Происшествия | В Мокшанском районе при пожаре в деревянном доме погиб пенсионер

14.03.2018|09:57
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Во вторник, 13 марта, в селе Успенка Мокшанского района случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в 9:25.

Возгорание произошло в деревянном доме площадью 7 х 10 метров на улице Садовой: выгорел потолок и чердачное помещение на площади 10 квадратных метров.

В результате происшествия погиб хозяин жилья - мужчина 1957 года рождения.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались четыре человека, две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

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Гость|14.03.2018 10:27|

УРА ПУТИН!

Гость|14.03.2018 10:48|

При чём здесь Путин? Мозги совсем пропил?

Гость|14.03.2018 11:17|

где был глава сельсовета ????)))))))

Гость|14.03.2018 11:32|

Только только губернатора МЧС отчитывал и глав администраций.....как так опять???

Гость|14.03.2018 11:57|

Если хозяин бухал,то виноват только он. Если не пьющий работяга - то социальная неустроенность.

Имя: Гость
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