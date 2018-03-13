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Происшествия | В Городищенском районе два человека погибли в ДТП с тягачом

13.03.2018|12:34
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В понедельник, 12 марта, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

В 20:50 на 714-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора», за рулем которой находился 35-летний мужчина, и тягач Renault Magnum под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии водитель и 44-летний пассажир легковой машины от полученных травм скончались на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|13.03.2018 12:55|

Тягач цел?

Гость|13.03.2018 12:59|

Гость писал(a):

Тягач цел?

Приорщик решил пободаться с паровозом

Гость|13.03.2018 13:03|

Гость писал(a):

Приорщик решил пободаться с паровозом
Это как с мотовилами на танк.

Гость|13.03.2018 13:27|

Гость писал(a):

Это как с мотовилами на танк.
Мотовилов ходил войной на танк с голыми руками, и не раз. Правда после этого с выставки техники его всегда забирали на сутки.

Гость|13.03.2018 14:24|

Водитель фуры выехал на встречную полосу,к тому же у него в кабине нашли 2 бутылки водки,регистратор сначала спрятал,но серез некоторое время отдал инспекторам ДПС.Водитель приоры выкзжал с разгоночной полосы,спидометр застыл на скорости 60 км/час

Гость|13.03.2018 14:25|

Фура протащила их метров 10

Гость|13.03.2018 14:52|

В какой комплектации была приора и какой движок стоит у тягача?

Гость|13.03.2018 15:19|

Опять Городище,но просто не везёт,напасть какая то?

Гость|13.03.2018 15:32|

а в колышлее опять пожары

Гость|13.03.2018 15:50|

Гость писал(a):

В какой комплектации была приора
А что, у тазов бывают еще какие-то комплектации? В смысле, ведро с ручкой, и без ручки что ли?

Гость|13.03.2018 17:19|

Пассажир 44летний мой родной дядь Фаниль царство им небесного! Человек легенда. Всегда молодой, храбрый и справедливым был человеком. Сделайте дуа(помолитесь) чтобы Всевышний простил им грехи и открыл врата рая. У них были в карманах у обоих пачки денег, и люди бессердечные смогли протянуть руку и забрать нажитое.

Гость|13.03.2018 17:52|

Гость писал(a):

Водитель фуры выехал на встречную полосу,к тому же у него в кабине нашли 2 бутылки водки,регистратор сначала спрятал,но серез некоторое время отдал инспекторам ДПС.Водитель приоры выкзжал с разгоночной полосы,спидометр застыл на скорости 60 км/час
есть видео как приора выезжает на встречку, и ещё приора застыла 120 км час и водитель фуры был трезвый его два раза проверяли при мне и ещё при двух свидетелях

Гость|13.03.2018 17:56|

Верните деньги

Гость|13.03.2018 18:10|

Какие 120 км???всем известно что на 60 застыл спидометр!!!не придумывайте легкнды,если не знаете!!!как приора могла выехать на встречку если фура оказазалось на их полосе!!!я там был и видел все своими глазами!!!грех на душу не берите и не прилумывайте!!!и регистратор бы водитель не прятал если бы нп был виноват!!!

Гость|13.03.2018 18:22|

видео есть со стоянки Я САМ СМОТРЕЛ ВСЁ ЧЁТКО ВИДНО НЕ С РЕГИСТРАТОРА РЕНО А С КАМЕР ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ!!!!! ЧТО ПРИОРА ПОШЛА НА ВСТРЕЧКУ СТОЛКНАВЕНИЕ ПРОИЗОШЛО НА ПОЛОСЕ НА МОСКВУ ПОСЛЕ ЭТОГО ФУРА ПРОТОЧИЛА НА ВСТРЕЧКУ Я ТОЖЕ ТАМ БЫЛ!!!

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