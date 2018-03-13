13.03.2018 | 12:34

В понедельник, 12 марта, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

В 20:50 на 714-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора», за рулем которой находился 35-летний мужчина, и тягач Renault Magnum под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии водитель и 44-летний пассажир легковой машины от полученных травм скончались на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.