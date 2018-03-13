13.03.2018 | 15:46

У перинатального центра пешеходам пришлось делить тротуар с автомобилистами: около медицинского учреждения произошла авария, столкнулись два «корейца» - Kia Sportage и Daewoo Nexia. В результате ДТП проезжая часть оказалась практически полностью перегороженной.

«Мы просто стояли и вдруг услышали стук. Обернулись, смотрим, авария уже случилась. Мы подбежали, посмотрели, чтобы там не было пробки, и помогли людям, чтобы они могли проехать. И все», - рассказал очевидец происшествия Бахадур Раджабов.

По словам водителя кроссовера, он двигался со стороны Западной Поляны в направлении улицы Кирова. Nexia выезжала задним ходом со второстепенной дороги на главную, пытаясь развернуться. Во время аварии пассажиров в салонах автомобилей не было. Никто из водителей не пострадал, чего нельзя сказать о транспортных средствах: Kia получила серьезные повреждения передней части, а Daewoo полностью лишился багажника.