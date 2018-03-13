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Происшествия | На ул. Лермонтова столкнулись две иномарки, перекрыв проезжую часть

13.03.2018|15:46
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У перинатального центра пешеходам пришлось делить тротуар с автомобилистами: около медицинского учреждения произошла авария, столкнулись два «корейца» - Kia Sportage и Daewoo Nexia. В результате ДТП проезжая часть оказалась практически полностью перегороженной.

«Мы просто стояли и вдруг услышали стук. Обернулись, смотрим, авария уже случилась. Мы подбежали, посмотрели, чтобы там не было пробки, и помогли людям, чтобы они могли проехать. И все», - рассказал очевидец происшествия Бахадур Раджабов.

По словам водителя кроссовера, он двигался со стороны Западной Поляны в направлении улицы Кирова. Nexia выезжала задним ходом со второстепенной дороги на главную, пытаясь развернуться. Во время аварии пассажиров в салонах автомобилей не было. Никто из водителей не пострадал, чего нельзя сказать о транспортных средствах: Kia получила серьезные повреждения передней части, а Daewoo полностью лишился багажника.

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Гость|13.03.2018 19:34|

Ты чьих будешь, Бахадур?

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