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Происшествия | Специалисты выяснят причины пожара в 1-м Сортировочном проезде

12.03.2018|16:12
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В 1-м Сортировочном проезде огонь уничтожил баню, сарай, гараж с машиной, дом, часть соседнего жилого строения. Вечером выходного дня горемыки-погорельцы и их соседи натерпелись страха.

«Увидела дым. Когда повернула сюда, вижу - соседи горят. Больше ничего. Побежала быстрее, матери позвонила, говорю: «Мы горим! Соседи горят!» - поделилась соседка погорельцев Ольга.

«Загорелось между баней и сараем. Непонятно, что. Я белье повесил, легли отдыхать. Время было восемь часов, жена еще удивилась, что я так рано спать лег. А потом она вышла в пристроечку, в туалет. Говорит: «Чего свет моргает?» - рассказал владелец сгоревшего подворья Александр.

Это было началом пожара. Александр пытался поначалу самостоятельно тушить пламя, но тщетно. Вскоре приехали пожарные в составе 20 человек. К тому времени строения горели открытым огнем.

«Тушение осложнялось тем, что в данном районе очень плотная застройка и была вероятность распространения огня на соседние жилые дома. Но, к счастью, пожарным удалось отстоять соседние дома. Из горящего дома спасена женщина-инвалид 1935 года рождения. Никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины загорания», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

«Непонятно, что. Такое ощущение, что это был поджог», - предположил погорелец.

Обстоятельства возгорания установят специалисты МЧС. Одна из вероятных причин пожара, возникшего в бане, - неосторожное обращение с огнем.

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