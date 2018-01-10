10.01.2018 | 11:54

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести уроженца села Синорово Лунинского района Пензенской области Манжукова Романа Рифатьевича, родившегося 10 августа 1987 года. Об этом сообщает местное издание «Сурская правда».

Роман Манжуков зарегистрирован по адресу: Пензенская область, Лунинский район, село Ломовка, ул. Заречная, 18. Фактически он проживает в рабочем поселке Лунино, на улице Предречной, 78.

13 ноября 2017 года в 16:30 мужчина ушел из дома. С тех пор место его нахождения неизвестно.

Роману Манжукову на вид 25-30 лет, он имеет рост 160-170 см, среднее телосложение, голубые глаза, короткие темно-русые волосы, круглое лицо.

У него имеются особые приметы: на руках и на животе - множественные шрамы от порезов, на шее - татуировка в виде паутины с ползущим вверх пауком, на веках - надпись «Они не спят», на пальцах - изображение перстней.

Роман Манжуров был одет в черную кожаную куртку, серые спортивные штаны, черные зимние ботинки. На голове кепка серого цвета.

«Если кто-либо владеет информацией, способствующей установлению местонахождения разыскиваемого, прошу сообщить в межмуниципальный отдел полиции «Лунинский» по телефону 8 (841-61) 3-11-59», - публикует «Сурская правда» слова начальника отделения полковника полиции Дмитрия Ладугина.