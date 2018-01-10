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Происшествия | В Лунинском районе пропал покрытый татуировками мужчина

10.01.2018|11:54
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Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести уроженца села Синорово Лунинского района Пензенской области Манжукова Романа Рифатьевича, родившегося 10 августа 1987 года. Об этом сообщает местное издание «Сурская правда».

Роман Манжуков зарегистрирован по адресу: Пензенская область, Лунинский район, село Ломовка, ул. Заречная, 18. Фактически он проживает в рабочем поселке Лунино, на улице Предречной, 78.

13 ноября 2017 года в 16:30 мужчина ушел из дома. С тех пор место его нахождения неизвестно.

Роману Манжукову на вид 25-30 лет, он имеет рост 160-170 см, среднее телосложение, голубые глаза, короткие темно-русые волосы, круглое лицо.

У него имеются особые приметы: на руках и на животе - множественные шрамы от порезов, на шее - татуировка в виде паутины с ползущим вверх пауком, на веках - надпись «Они не спят», на пальцах - изображение перстней.

Роман Манжуров был одет в черную кожаную куртку, серые спортивные штаны, черные зимние ботинки. На голове кепка серого цвета.

«Если кто-либо владеет информацией, способствующей установлению местонахождения разыскиваемого, прошу сообщить в межмуниципальный отдел полиции «Лунинский» по телефону 8 (841-61) 3-11-59», - публикует «Сурская правда» слова начальника отделения полковника полиции Дмитрия Ладугина.

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Гость|10.01.2018 12:15|

Паук вверх начальник.

Гость|10.01.2018 12:16|

Ищите в музее на выставке одной картины.

Гость|10.01.2018 12:24|

Опасный браток сразу видно...

Гость|10.01.2018 12:24|

А почему забили тревогу только через 2 мес?

Гость|10.01.2018 12:26|

penzainform.ru писал(a):

на веках - надпись «Они не спят»
А на стопах было: "Остановите Землю я сойду"? У братков много дебильно-дегенеративного креатива!

Гость|10.01.2018 12:48|

penzainform.ru писал(a):

13 ноября 2017 года в 16:30 мужчина ушел из дома. С тех пор место его нахождения неизвестно.

Роману Манжукову на вид 25-30 лет, он имеет рост 160-170 см, среднее телосложение, голубые глаза, короткие темно-русые волосы, круглое лицо.

У него имеются особые приметы: на руках и на животе - множественные шрамы от порезов, на шее - татуировка в виде паутины с ползущим вверх пауком, на веках - надпись «Они не спят», на пальцах - изображение перстней.

Роман Манжуров был одет в черную кожаную куртку, серые спортивные штаны, черные зимние ботинки. На голове кепка серого цвета.

Ботает по фени, при встрече быть предельно осторожным, может монтировкой по голове, подходить группой и вязать, еще забыли добавить 12 ноября ограбил старушку....

Гость|10.01.2018 12:50|

Гость писал(a):

А почему забили тревогу только через 2 мес?
срок по уголовному делу у следока истекает

Гость|10.01.2018 12:58|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А почему забили тревогу только через 2 мес?
срок по уголовному делу у следока истекает
Ну тут одни "диванные" специалисты собрались, какое уголовное дело, разве есть данные, что его убили или похитили? Розыскное дело висит, и не у следователя, а у опера.

Гость|10.01.2018 13:21|

Тату гарантирует заражением спидом.

Гость|10.01.2018 13:36|

Гость писал(a):

Ну тут одни "диванные" специалисты собрались, какое уголовное дело, разве есть данные, что его убили или похитили? Розыскное дело висит, и не у следователя, а у опера.
Ты у нас боевой опер по живым делам, просто пропавший в розыске за совершенное преступление, а если юмора не понимаешь молчи в тряпочку потихоньку....

Гость|10.01.2018 14:11|

откинулся в прямом смысле слова

Гость|10.01.2018 14:54|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ну тут одни "диванные" специалисты собрались, какое уголовное дело, разве есть данные, что его убили или похитили? Розыскное дело висит, и не у следователя, а у опера.
Ты у нас боевой опер по живым делам, просто пропавший в розыске за совершенное преступление, а если юмора не понимаешь молчи в тряпочку потихоньку....
"разыскивают пропавшего без вести..... мужчина ушел из дома" я смотрю ты юморной не в меру, когда в розыск объявляют так и пишут во избежании тяжких последствий при обнаружении лица гражданами, а вот таким "шустрым" как ты по улицам с палкой и рацией ходить надо или сериалов тематических меньше смотреть.

Гость|10.01.2018 14:59|

пропал покрытый татуировками мужчина - это рэп?))

Гость|10.01.2018 15:04|

Рост 160-170, 10 см много значат

Гость|10.01.2018 15:24|

Ушёл в дальние страны. Вернётся в кожаных штанах богатый и обкуренный.

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