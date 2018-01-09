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Происшествия | ГУ МЧС: За праздники в пожарах погибли 3 жителя Пензенской области

09.01.2018|12:58
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В ГУ МЧС России по Пензенской области подвели итоги новогодних праздников. По данным ведомства, они прошли «относительно спокойно».

С 1 по 9 января на территории региона случился 21 пожар, за аналогичный период прошлого года - 30. В 2018-м, как и в 2017-м, в течение новогодних праздников погибли три человека.

Так, 3 января в Каменке 40-летний мужчина скончался, по предварительной версии, от отравления угарным газом при возгорании в доме на улице Кооперативной.

5 января и 8 января погибли два 56-летних мужчины: один - в селе Пригородном Сердобского района, второй - в Мичкасских Выселках Нижнеломовского.

Происшествий и человеческих жертв на водных объектах в течение праздников не регистрировалось, сотрудники МЧС и спасатели ежедневно осуществляли их патрулирование. «Было роздано более 100 буклетов по мерам безопасного пребывания людей на водных объектах», - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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