Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|8 янв 2018|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Происшествия | В Нижнеломовском районе пострадали 4 пассажира опрокинувшейся Toyota

08.01.2018|12:17
Печать

В воскресенье, 7 января, в Нижнеломовском районе четыре человека попали в больницу после дорожно-транспортного происшествия.

Предварительно установлено, что в 7:30 на 547-м километре трассы М5 «Урал» автомобиль Toyota Estima, которым управлял 37-летний водитель, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии трех пассажирок (46, 33 и 23 лет), а также 24-летнего мужчину, тоже находившегося в салоне машины, госпитализировали с различными травмами.

«Водитель автомобиля Toyota Estima осмотрен и отпущен домой», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.01.2018 13:25|

Очередной пруль, вывернувший не туда.

Гость|08.01.2018 14:16|

скорость и гололёд.

Гость|08.01.2018 14:54|

М5 не соответствует требованиям даже к трассе межобластного значения,не говоря трассы М5 межгосударственного значения

Гость|08.01.2018 15:53|

Гость писал(a):

М5 не соответствует требованиям даже к трассе межобластного значения,не говоря трассы М5 межгосударственного значения
Пустой треп.

Гость|08.01.2018 16:32|

Это кто так решил, что трасса М5 не соответствует требованиям ? Кто так решил? Очередной диванный эксперт?, у водителей в голове должен быть порядок и требования безопасной езды соблюдаться. Тогда все будет в норме.

Гость|08.01.2018 16:58|

Гость писал(a):

Очередной пруль, вывернувший не туда.
А сколько срулей левых не считал, дебил? Дело не в положении руля, а в прокладке. 25 лет езжу на праворульке и никаких проблем не было.

Гость|08.01.2018 17:02|

Гость писал(a):

М5 не соответствует требованиям даже к трассе межобластного значения,не говоря трассы М5 межгосударственного значения
угу, есть у нас дорога такая Саратов Нижний. Года 4 назад участок от Пензы до Иссы даже дорогой назвать нельзя было, так, направление. И как ни странно аварий не было. Ну сделали в соответствии со всеми требованиями. Теперь там каждую неделю дтп со смертельным исходом. Так что дело не в дороге, а в той пуле, что засела в голове водятла...

Гость|08.01.2018 17:08|

Гость писал(a):

Это кто так решил, что трасса М5 не соответствует требованиям ? Кто так решил?
А у них, умных таких, все дороги в России немцы пленные строили. С рождения у них в башке это что ли?

Гость|08.01.2018 18:12|

Частный автотранспорт необходимо запретить. ч.4 ст.264 УК РФ нужно отменить. Убивая людей в дтп водитель совершает УМЫШЛЕННОЕ убийство, так как права он получал добровольно.

Гость|08.01.2018 18:20|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить. ч.4 ст.264 УК РФ нужно отменить. Убивая людей в дтп водитель совершает УМЫШЛЕННОЕ убийство, так как права он получал добровольно.
Правильно, и до 18-ти лет водитель должен рулить из детского кресла на заднем сидении!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!