08.01.2018 | 12:17

В воскресенье, 7 января, в Нижнеломовском районе четыре человека попали в больницу после дорожно-транспортного происшествия.

Предварительно установлено, что в 7:30 на 547-м километре трассы М5 «Урал» автомобиль Toyota Estima, которым управлял 37-летний водитель, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии трех пассажирок (46, 33 и 23 лет), а также 24-летнего мужчину, тоже находившегося в салоне машины, госпитализировали с различными травмами.

«Водитель автомобиля Toyota Estima осмотрен и отпущен домой», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.