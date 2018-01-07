07.01.2018 | 13:43

В субботу, 6 января, на улице Лобачевского в Пензе произошел порыв на тепломагистрали, из-за которого возникла утечка. В результате в восьми жилых домах отключили отопление.

Работники МКП «Теплоснабжение города Пензы» дождались благоприятной для работ температуры воздуха и начали ремонт. Выполняется демонтаж аварийного участка. По словам представителей предприятия, авария будет ликвидирована в воскресенье, 7 января.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, на место происшествия выехали мэр города Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин.

«После ремонтно-восстановительных работ и пуска тепла необходимо совершить обход по домам и убедиться в том, что в квартирах тепло», - поручил градоначальник Юрию Ильину.