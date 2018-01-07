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Происшествия | В Пензе из-за порыва на улице Лобачевского без тепла остались 8 домов

07.01.2018|13:43
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В субботу, 6 января, на улице Лобачевского в Пензе произошел порыв на тепломагистрали, из-за которого возникла утечка. В результате в восьми жилых домах отключили отопление.

Работники МКП «Теплоснабжение города Пензы» дождались благоприятной для работ температуры воздуха и начали ремонт. Выполняется демонтаж аварийного участка. По словам представителей предприятия, авария будет ликвидирована в воскресенье, 7 января.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, на место происшествия выехали мэр города Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин.

«После ремонтно-восстановительных работ и пуска тепла необходимо совершить обход по домам и убедиться в том, что в квартирах тепло», - поручил градоначальник Юрию Ильину.

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Гость|07.01.2018 13:53|

с Рождеством!

Гость|07.01.2018 13:59|

Нормально всё.

Гость|07.01.2018 14:01|

Всё у них очень просто.А впереди морозы.

Гость|07.01.2018 14:06|

Шо, опять? Ну вы блин и даете))

Гость|07.01.2018 14:31|

Уже не новость а закономерность!

Гость|07.01.2018 14:31|

Еще немного и весна, протянем.. а там выборы, после многократное повышение цен на все услуги ЖКХ и за отопление тоже, с них и отремонтируем) всё по плану

Гость|07.01.2018 14:37|

penzainform.ru писал(a):

Работники МКП «Теплоснабжение города Пензы» дождались благоприятной для работ температуры воздуха и начали ремонт. Выполняется демонтаж аварийного участка. По словам представителей предприятия, авария будет ликвидирована в воскресенье, 7 января.
Какой же бред, сивой кобылы с бодуна ...

Гость|07.01.2018 14:45|

У ПРОКУРАТУРЫ НА "кОНТРОЛЕ"!!!

Гость|07.01.2018 14:46|

Гость писал(a):

Работники МКП «Теплоснабжение города Пензы» дождались
ну как минимум оплата по тройному тарифу: праздник . воскресенье вот и выжидают благодать для себя, ее и ночью доделают

Гость|07.01.2018 15:07|

всё сгнило, а денюжки по карманом разошлись!

Гость|07.01.2018 15:26|

Неужели НИОДНОЙ недели не будет без аварии.

Гость|07.01.2018 15:34|

Вот, "ёлки зелёные", они молодцы....)))

penzainform.ru писал(a):

Работники МКП «Теплоснабжение города Пензы» дождались благоприятной для работ температуры воздуха и начали ремонт.
Неблагоприятной ещё не было!

Значит, если лопнет ниже -10, то ремонта не будет до солнышка весной?))) Люди будут платить, будут мёрзнуть... А коммунальщики ожидать благоприятного времени года?...

Гость|07.01.2018 15:45|

Поздравляю вас, буртасы!

Гость|07.01.2018 15:50|

Так это не новость а ожидаемая реальность с примесью надежды на авось

Гость|07.01.2018 16:00|

Самая благоприятная погода была летом! Надо было Планово-предупредительный ремонт делать. Он заложен в тариф! А администрация контролировать!

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Имя: Гость
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