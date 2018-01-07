07.01.2018 | 11:53

В субботу, 6 января, на 218-м километре автодороги Тамбов - Пенза случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 17:51 столкнулись автомобили «Лада-Калина», за рулем которой был 54-летний мужчина, и ВАЗ-2110 под управлением 31-летнего.

В результате аварии водитель «десятки» с травмами был доставлен в больницу. Его пассажиров, 35-летнюю женщину и 8-летнюю девочку, после медицинского осмотра отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.