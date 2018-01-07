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Происшествия | В ДТП в Каменском районе пострадал 31-летний водитель

07.01.2018|11:53
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В субботу, 6 января, на 218-м километре автодороги Тамбов - Пенза случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 17:51 столкнулись автомобили «Лада-Калина», за рулем которой был 54-летний мужчина, и ВАЗ-2110 под управлением 31-летнего.

В результате аварии водитель «десятки» с травмами был доставлен в больницу. Его пассажиров, 35-летнюю женщину и 8-летнюю девочку, после медицинского осмотра отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

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Гость|07.01.2018 11:59|

Частный автотранспорт необходимо запретить. Права на перевозку пассажиров и грузов выдавать под жесточайшем контролем.

Гость|07.01.2018 12:41|

Да ты чо!? Как там в Спортлото?

Гость|07.01.2018 12:51|

Гость писал(a):

Да ты чо!? Как там в Спортлото?
Не знаю. Я, как ты, после белочки во времени не путешествую.

Имя: Гость
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