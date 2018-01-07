07.01.2018 | 11:17

Сотрудники ГУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» помогли мужчине достать из Суры автомобиль. Он обратился в службу в пятницу, 5 января.

Владелец машины рассказал, что на улице Павлушкина его «Лада-Калина» скатилась в реку и ушла под воду.

«Прибыв к месту происшествия, спасатели в ходе водолазного поиска обнаружили затонувший автомобиль, произвели его остроповку, подтянули к береговой черте и закрепили», - сообщили в пресс-службе Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

На берег машину вытащили с помощью автокрана.