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Происшествия | Пензенские спасатели вытащили из Суры «Ладу-Калину»

07.01.2018|11:17
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Сотрудники ГУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» помогли мужчине достать из Суры автомобиль. Он обратился в службу в пятницу, 5 января.

Владелец машины рассказал, что на улице Павлушкина его «Лада-Калина» скатилась в реку и ушла под воду.

«Прибыв к месту происшествия, спасатели в ходе водолазного поиска обнаружили затонувший автомобиль, произвели его остроповку, подтянули к береговой черте и закрепили», - сообщили в пресс-службе Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

На берег машину вытащили с помощью автокрана.

Источник — Фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость|07.01.2018 11:34|

Он экологический штраф заплатил?! За то что по его неосторожности масло,бензин и тп попало в реку. Идиот,сто ещё сказать.

Гость|07.01.2018 11:43|

Кран это такая большая удочка, а машина это рыба здоровая.

Гость|07.01.2018 11:45|

Продаст утопленницу и кто то другой будет с ней мучиться.

Гость|07.01.2018 11:57|

Частный автотранспорт необходимо запретить.

Гость|07.01.2018 12:12|

Один бред несете в праздники

Гость|07.01.2018 12:17|

На ручник не поставил.Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить.
Гость писал(a):
Частный автотранспорт необходимо запретить.
В Пензе весь общественный транспорт (кроме 4 ед. автобусов) ЧАСТНЫЙ !Вперёд к победе маразма!

Гость|07.01.2018 12:21|

Сколько интересно заплатил,чтоб подняли?!

Гость|07.01.2018 12:45|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить.
Правительство Марса вас услышало.

Гость|07.01.2018 12:47|

Гость писал(a):

Правительство Марса вас услышало.
Протрезвей укурок.

Гость|07.01.2018 13:39|

Инфинити с водятлом утопить .

Гость|07.01.2018 14:15|

Я надеюсь сей хламотазобрак сразу на чермет отвезли или горемыка еще сей хлам будет выкатывать на дороги ?

Гость|07.01.2018 14:26|

Гость писал(a):

Я надеюсь сей хламотазобрак сразу на чермет отвезли или горемыка еще сей хлам будет выкатывать на дороги ?
На юге столицы автомобиль BMW 5-Series упал в Москву-реку. Как сообщили агентству «Москва» в столичном ГИБДД, инцидент произошел рано утром в воскресенье, 22 ноября, на пересечении улицы Коломенской с Коломенской набережной.

17 декабря днём в центре Москвы произошло ДТП. Внедорожник "БМВ Х5" вылетел с дороги и упал в Москва-реку. ДТП произошло на Пречистенской набережной возле Храма Христа Спасителя. Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб.Вечером в субботу, 12 ноября, недалеко от посёлка Медовое в реку упал автомобиль BMW X5, его водитель погиб.И т.д.Иномаркабрак запретить?БМВ "головного мозга" запретить? Всё под пресс!?

Гость|07.01.2018 15:43|

Ды ничего не будет машине. Только надо всю разобрать и просушить. Ну конечно это долго и трудное дело,но не продавать же сразу. У меня уже 6 лет,так же калина. Ни одного жучка и проводка вся целая

Гость|07.01.2018 16:07|

Гость писал(a):

Ды ничего не будет машине. Только надо всю разобрать и просушить.
Салон точно менять,или вонять будет.Проводку,контакты могут окислиться,ну и замена всех жидкостей.

Гость|07.01.2018 16:17|

не бит, не крашен,исключительно летняя эксплуатация,освежитель с запахом морской воды в подарок

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Имя: Гость
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