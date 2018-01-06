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Происшествия | ДТП в Белинском районе унесло жизни двух человек

06.01.2018|11:19
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В пятницу, 5 января, на 145-м километре автодороги Тамбов - Пенза случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 16:05 столкнулись и съехали в кювет ВАЗ-2010, за рулем которого был 64-летний мужчина, и фургон АФ-47410С под управлением 49-летнего.

В результате аварии водитель ВАЗа и его 56-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Водителя фургона после осмотра медики отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

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Гость|06.01.2018 11:33|

Не понимаю современных дебиловато-бесноватых священников оправдывающих "праздник" "новый год"...

Гость|06.01.2018 12:11|

Соболезнование родным и близким погибших! И поменьше обращать внимания на дебиловатых...

Гость|06.01.2018 12:11|

видел десатку хорошо въехала шансов там ноль остаться живым хорошо шел

Гость|06.01.2018 12:14|

Гость писал(a):

Не понимаю современных дебиловато-бесноватых священников оправдывающих "праздник" "новый год"...
Ты о чем, клоун? Тут люди погибли, придурь

Гость|06.01.2018 12:18|

ВСЁ ЭТО СТРАШНО И ПЕЧАЛЬНО.ХРАНИ ГОСПОДЬ ВСЕХ КТО В ПУТИ.

Гость|06.01.2018 12:22|

Гость писал(a):

Не понимаю современных дебиловато-бесноватых священников оправдывающих "праздник" "новый год"...

Что тебя не устраивает? Они славят нового бога исполняют указ Петра Первого. В церквах празднуют обрезание на восьмой день от рождения. Слаб ты в знаниях того чему поклоняешься, праздников и обрядов.

Гость|06.01.2018 12:25|

Гость писал(a):

Ты о чем, клоун? Тут люди погибли, придурь

Что можно понять из скудного ежедневного информационного пука. Мужик на десятке залез под фуру, фурщик начал дергаться и улетел в обочину. Спросит теперь не с кого. Будет сам оплачивать все расходы.

Гость|06.01.2018 13:10|

Соболезнования родным и близким. Дорога узкая, возможно кто то из водителей заснул или несоблюдал скоростной режим. Да ещё и разделителя направлений нет, а машин все больше и больше.

Гость|06.01.2018 13:30|

Запрещать естественно никто не будет, а вот будут ли в нашей стране строить ровные и широкие дороги по мировым стандартам, вот в чем вопрос!

Гость|06.01.2018 14:03|

Соболезнования родным. По заснул -непонятно, в 16-05 почему заснул то ?

Гость|06.01.2018 15:48|

А где именно в Белинском районе?

Гость|06.01.2018 16:42|

Сколько лет было ВАЗу и фургону?

Гость|06.01.2018 17:15|

Туман. Темно. Кто-то кого-то ослепил

Гость|06.01.2018 17:20|

Частный автотранспорт необходимо запретить. ч.4 ст.264 УК РФ нужно отменить. Убивая людей в дтп водитель совершает УМЫШЛЕННОЕ убийство, так как права он получал добровольно.

Гость|06.01.2018 17:26|

водитель ваза житель сяськина

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