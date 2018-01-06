06.01.2018 | 11:19

В пятницу, 5 января, на 145-м километре автодороги Тамбов - Пенза случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 16:05 столкнулись и съехали в кювет ВАЗ-2010, за рулем которого был 64-летний мужчина, и фургон АФ-47410С под управлением 49-летнего.

В результате аварии водитель ВАЗа и его 56-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Водителя фургона после осмотра медики отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.