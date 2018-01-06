06.01.2018 | 13:06

В пятницу, 5 января, на 649-м километре трассы М5 «Урал» случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 17:30 40-летняя автоледи, находившаяся за рулем Ford Fiesta, сбила 53-летнюю женщину.

С полученными травмами пострадавшая была доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.