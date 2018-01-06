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Происшествия | На трассе в Бессоновском районе женщина-водитель сбила пешехода

06.01.2018|13:06
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В пятницу, 5 января, на 649-м километре трассы М5 «Урал» случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 17:30 40-летняя автоледи, находившаяся за рулем Ford Fiesta, сбила 53-летнюю женщину.

С полученными травмами пострадавшая была доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

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Гость|06.01.2018 13:13|

Частный автотранспорт необходимо запретить. ч.4 ст.264 УК РФ нужно отменить. Убивая людей в дтп водитель совершает УМЫШЛЕННОЕ убийство, так как права он получал добровольно.

Гость|06.01.2018 13:16|

ЗА РУЛЁМ БЫЛА ЕЛЕНА СФОТОГРАФИРОВАВШАЯ INFINITI 4 ЯНВАРЯ НА ФОНТАННОЙ ПЛОЩАДИ.

Гость|06.01.2018 13:50|

Ну никак не везёт Бессоновке-нет порядка,власть не работает!

Гость|06.01.2018 17:12|

penzainform.ru писал(a):

Ford Fiesta
Это гоно еще не сгнило и на ходу?

Гость|06.01.2018 18:08|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить. ч.4 ст.264 УК РФ нужно отменить. Убивая людей в дтп водитель совершает УМЫШЛЕННОЕ убийство, так как права он получал добровольно.
Гость писал(a):
Это гоно еще не сгнило и на ходу?
Какие глубокие мысли. После нового года ещё не протрезвели?

Гость|06.01.2018 18:26|

Гость писал(a):

Какие глубокие мысли. После нового года ещё не протрезвели?
До нового года еще 359 дней, чудило. Или ты уже бухать начал?

Гость|06.01.2018 18:39|

раньше бессоновские шкурили по полной. Гаишник на гаишнике был.В чём дело! Деньги не нужны?

Гость|06.01.2018 19:03|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить. ч.4 ст.264 УК РФ нужно отменить. Убивая людей в дтп водитель совершает УМЫШЛЕННОЕ убийство, так как права он получал добровольно.
Сначала отсосёшь у каждого автовладельца .

Гость|06.01.2018 19:08|

penzainform.ru писал(a):

автоледи,
Чисто буртаское определение, почему тогда водителей мужского пола не называют тут автомэн?

Имя: Гость
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