В пятницу, 5 января, на 649-м километре трассы М5 «Урал» случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.
По предварительным данным, в 17:30 40-летняя автоледи, находившаяся за рулем Ford Fiesta, сбила 53-летнюю женщину.
С полученными травмами пострадавшая была доставлена в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.
Частный автотранспорт необходимо запретить. ч.4 ст.264 УК РФ нужно отменить. Убивая людей в дтп водитель совершает УМЫШЛЕННОЕ убийство, так как права он получал добровольно.