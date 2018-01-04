04.01.2018 | 13:15

В среду, 3 января, в Каменке произошел пожар, унесший жизнь человека.

40-летний мужчина находился в гостях у своего приятеля-ровесника в доме на улице Кооперативной. Друзья употребили алкоголь, и вскоре хозяин решил сходить и купить еще спиртного. Гость же остался в доме, закрывшись на запор изнутри.

За те 30-40 минут, пока отсутствовал владелец жилья, произошло возгорание. Его обнаружила соседка, которая в начале пятого часа пополудни вызвала пожарных.

После того как огнеборцы ликвидировали открытое пламя, в доме было обнаружено тело погибшего. При осмотре зафиксированы термические ожоги лица, рук и ног. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом.

При осмотре места происшествия специалисты установили, что очаг пожара находится внутри дома, в комнате, где обнаружено тело мужчины.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств возникновения пожара и смерти жителя Каменки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.