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Происшествия | В Каменке при пожаре погиб 40-летний мужчина

04.01.2018|13:15
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В среду, 3 января, в Каменке произошел пожар, унесший жизнь человека.

40-летний мужчина находился в гостях у своего приятеля-ровесника в доме на улице Кооперативной. Друзья употребили алкоголь, и вскоре хозяин решил сходить и купить еще спиртного. Гость же остался в доме, закрывшись на запор изнутри.

За те 30-40 минут, пока отсутствовал владелец жилья, произошло возгорание. Его обнаружила соседка, которая в начале пятого часа пополудни вызвала пожарных.

После того как огнеборцы ликвидировали открытое пламя, в доме было обнаружено тело погибшего. При осмотре зафиксированы термические ожоги лица, рук и ног. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом.

При осмотре места происшествия специалисты установили, что очаг пожара находится внутри дома, в комнате, где обнаружено тело мужчины.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств возникновения пожара и смерти жителя Каменки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|04.01.2018 13:45|

В начале пятого часа по полудни.это как?

Гость|04.01.2018 13:50|

Может АМ и РМ???

Гость|04.01.2018 14:20|

С этим временем только бабулька разберётся.

Гость|04.01.2018 14:44|

Пятый час по полудни это выпендрёж журналиста.

Гость|04.01.2018 14:59|

40 летний до 50 или после 50 ?

Гость|04.01.2018 15:00|

30-40 минут в часе или после часа ?

Гость|04.01.2018 15:18|

В этом доме постоянное пьянка шла. Но все равно жаль.

Гость|04.01.2018 15:21|

Отмучались земля им пухом

Гость|04.01.2018 15:29|

А сколько ещё не выпито и песен не допето.

Гость|04.01.2018 17:19|

да,жалко

Имя: Гость
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