Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 янв 2018|06:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
0oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Происшествия | На железнодорожных переездах установят камеры наблюдения

01.01.2018|17:39
Печать

Прошедший год принес немало бед и хлопот пензенцам, на пути которых пролегла железная дорога. В этой зоне повышенной опасности в ушедшем 2017 году пострадало людей больше, чем в 2016-м.

«Было травмировано 14 человек железнодорожным транспортом, из них 10 смертельно. Слава богу, что мы избежали травмирования детей. Основная причина травмирования граждан - неосторожное поведение вблизи железнодорожного транспорта, переход в неположенном месте. В основном это престарелые люди, то есть слабослышащие, слабовидящие граждане», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Очень многие не учитывают того факта, что тяжелый поезд не автомобиль, он не снижает скорость при въезде в город. Более того, в случае опасности путь торможения локомотива с вереницей вагонов составляет сотни метров. В целях безопасности в 2018 году планируется принятие всех возможных мер.

«У нас самый опасный участок - перегон Пенза - Арбеково, там травмируется самое большое количество граждан. Здесь будет как ограждение, так и дополнительные санкционированные переходы со звуковой и световой сигнализацией. Мы двигаемся в этом направлении тяжело, потому что железнодорожные компании экономят, делают упор больше на скоростные участки пути, но, тем не менее, на Пензу обращают внимание», - добавил Сергей Гусев.

Кроме того, в наступившем году на ряде опасных переездов будут установлены камеры видеонаблюдения, чтобы стимулировать автомобилистов быть более внимательными при пересечении железной дороги.

0
0
0
0
 
Гость|01.01.2018 19:07|

на перекрестках надо ставить камеры. и в первую очередь на поворотах на чудо-город спутник.

Или бюджету деньги в виде штрафов не нужны?

Гость|01.01.2018 20:00|

А ЗДЕСЬ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ВЕРОЯТНО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!