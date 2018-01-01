01.01.2018 | 17:39

Прошедший год принес немало бед и хлопот пензенцам, на пути которых пролегла железная дорога. В этой зоне повышенной опасности в ушедшем 2017 году пострадало людей больше, чем в 2016-м.

«Было травмировано 14 человек железнодорожным транспортом, из них 10 смертельно. Слава богу, что мы избежали травмирования детей. Основная причина травмирования граждан - неосторожное поведение вблизи железнодорожного транспорта, переход в неположенном месте. В основном это престарелые люди, то есть слабослышащие, слабовидящие граждане», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Очень многие не учитывают того факта, что тяжелый поезд не автомобиль, он не снижает скорость при въезде в город. Более того, в случае опасности путь торможения локомотива с вереницей вагонов составляет сотни метров. В целях безопасности в 2018 году планируется принятие всех возможных мер.

«У нас самый опасный участок - перегон Пенза - Арбеково, там травмируется самое большое количество граждан. Здесь будет как ограждение, так и дополнительные санкционированные переходы со звуковой и световой сигнализацией. Мы двигаемся в этом направлении тяжело, потому что железнодорожные компании экономят, делают упор больше на скоростные участки пути, но, тем не менее, на Пензу обращают внимание», - добавил Сергей Гусев.

Кроме того, в наступившем году на ряде опасных переездов будут установлены камеры видеонаблюдения, чтобы стимулировать автомобилистов быть более внимательными при пересечении железной дороги.