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Происшествия | В Пензе ночью Nissan врезался в фонарный столб

30.12.2017|10:59
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В ночь на субботу, 30 декабря, в Пензе произошло ДТП, в результате которого молодой человек попал в больницу. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 3:05 у дома № 126 на проспекте Победы 21-летний водитель автомобиля Nissan врезался в световую опору. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС, а также бригада скорой помощи.

В салоне машины находились два 22-летних пассажира. Одного из них медики после оказания помощи отпустили, другого госпитализировали.

Фото и описание аварии попало в Интернет. В группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте» в 4:00 размещен пост: «Сильное ДТП произошло в Арбеково, напротив «Би-БИ», минут 40-50 назад. 3 парня 97-98 годов рождения не справились с управлением, одного зажало. Помогали спасатели, все живы».

Источник — фото с сайта vk.com/typical_penza
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Гость|30.12.2017 11:10|

В Москве автобусы врезаются, в Пензе Ниссаны

Гость|30.12.2017 11:51|

Правильно предлагают, водительские удостоверения выдавать после окончания курсов в возрасте не раньше 30 лет и обязательной службе в рядах вооруженных сил России. Без службы в армии они в водители не годятся, не тот ум.

Гость|30.12.2017 12:03|

Стояла грела еду сыну и тут бум слышу , про себя подумала авария сильная и побежала за телефоном , вызвала скорую и мчс из за кана видно было что хана посажирской стороне ((( скорая ехала долго но слава богу начали останавливаться машины . Потом ещё два раза звонила в скорую просила что бы быстрее ехали , а оператор хамло таким голосом надменным едет к вам бригада с пионерской . Так она ехала без мигалок и медленно так ,зла не хватает не чего человеческого в людях нет (( куда мир катится человек человеку враг . МЧС молодцы очень быстро приехали ещё и перезванивали сообщали что уже едут на помощь молодцы хоть кто то Работает хоть они клятву не довали Гиппократу ! ГАИ тоже веселые ребята приехали и так все у них медленно было все он только через дорогу мин 5 переходил еле еле дошёл как будто и на фиг не че не нужно ((( а там оказывается парни молоденькие были мы с мамой как за своих родных переживали славо Богу все живы )) люди и не нужно говорить что дебил и прочие , за рулём сидел ещё ребёнок он просто без опыта на его месте могут оказаться любой из нас или наших детей , не дай бог конечно не застрахованы , дорогие люди будьте людьми где наши сердца куда делись ваши души будьте добрее !!! А мальчишкам здоровья и терпения все у вас будет хорошо!!

Гость|30.12.2017 12:46|

Ехать нужно не торопясь, берегите себя люди!!!

Гость|30.12.2017 13:13|

На Гагаринском путепроводе в 23.00 в отбойник вписался. Авто хорошо угробил и пролет отбойника вынес нафиг. И никто ему на дороге не мешал - один ехал.

Гость|30.12.2017 13:14|

Частный автотранспорт необходимо запретить. Права на перевозку пассажиров и грузов выдавать под жесточайшем контролем.

Гость|30.12.2017 14:01|

Опыта нет а амбицый через край.Жизнь она учит,правда иногда очень жёстко.

Гость|30.12.2017 14:08|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить. Права на перевозку пассажиров и грузов выдавать под жесточайшем контролем.
Правильно! А до 18 лет водитель должен находиться в детском кресле.

Гость|30.12.2017 14:20|

ну во-первых, клятву не Гиппократу, а клятва Гиппократа. Гиппократу ни кто не клянется! Это я Вам, истеричная женщина! Во-вторых, сотрудники СМП никакой клятвы никому не дают, и не давали! Не надо придумывать, и нести отсебятину!!!

Гость|30.12.2017 14:28|

Гость писал(a):

за рулём сидел ещё ребёнок он просто без опыта
дальше уже не нужно ...

Гость|30.12.2017 14:31|

Нормально так школота папину машинку ушатала, наверно репчик под музон читали и селфи за рулем делали на хорошей скорости,... не зря малахов и прочие подонки из зомбояшика народу мозги разжижают, результаты на лицо...

Гость|30.12.2017 14:32|

Хавнули скорости или соли...

Гость|30.12.2017 15:00|

Мажоров из себя корчат,лихачить решили,урок бы им на пользу пошёл. Из- за таких гавнюков невинные люди погибают.

Гость|30.12.2017 17:39|

столб жалко...

Гость|30.12.2017 17:54|

Гость писал(a):

30.12.2017 11:51|

Правильно предлагают, водительские удостоверения выдавать после окончания курсов в возрасте не раньше 30 лет и обязательной службе в рядах вооруженных сил России. Без службы в армии они в водители не годятся, не тот ум.

СЕЙЧАС ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НУЖНО ВЫДАВАТЬ ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ, В ВОЗРАСТЕ В 60 ЛЕТ!!!

Имя: Гость
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