30.12.2017 | 10:59

В ночь на субботу, 30 декабря, в Пензе произошло ДТП, в результате которого молодой человек попал в больницу. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 3:05 у дома № 126 на проспекте Победы 21-летний водитель автомобиля Nissan врезался в световую опору. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС, а также бригада скорой помощи.

В салоне машины находились два 22-летних пассажира. Одного из них медики после оказания помощи отпустили, другого госпитализировали.

Фото и описание аварии попало в Интернет. В группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте» в 4:00 размещен пост: «Сильное ДТП произошло в Арбеково, напротив «Би-БИ», минут 40-50 назад. 3 парня 97-98 годов рождения не справились с управлением, одного зажало. Помогали спасатели, все живы».