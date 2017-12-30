30.12.2017 | 12:04

В пятницу, 29 декабря, в Пензенской области в одно и то же время - в 9:15 - произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Одно из них случилось в Пензе, второе - в Бессоновском районе.

Первый инцидент произошел в Пензе. У дома № 137 на улице Аустрина автомобильный фургон АФ самопроизвольно начал двигаться назад. Сначала грузовик сбил проходившего мимо 36-летнего мужчину, а затем въехал в стоявшую «Газель».

Второе ДТП произошло на 6-м километре дороги Пенза - Лунино. 34-летний мужчина, управлявший «Ладой Грантой», наехал на 47-летнего гражданина.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, оба пешехода получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По фактам ДТП проводятся проверки.