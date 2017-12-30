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Происшествия | В ДТП с участием отечественной легковушки и иномарки погибли четверо

30.12.2017|15:58
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На 543-м километре трассы М5 «Урал» произошла авария со смертельным исходом.

Около 17:00 бабушка, папа, мама и их дочь ехали в ВАЗ-2107, когда на их пути оказался Mercedes-Benz.

«Водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-2107 скончались на месте дорожно-транспортного происшествия», - доложил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Находившимся в иномарке 19-летней девушке, 44-летнему мужчине и 22-летнему водителю госпитализация не потребовалась. После осмотра медиками они были отпущены домой.

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Гость|30.12.2017 18:39|

Не все дожили до нового года

Гость|30.12.2017 18:39|

Охренеть, вести с дорог, как с полей боевых действий, почти каждый день гибнут. Для кого-то праздник, а для кого-то горе.

Гость|30.12.2017 18:46|

Частный автотранспорт необходимо запретить, а рпва на перевозку пассажиров и грузов выдавать под жесточайшем контролем.

Гость|30.12.2017 18:53|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить, а рпва на перевозку пассажиров и грузов выдавать под жесточайшем контролем.
Периодически на пензинформ появляются шизофреники со своими строго определенными бредовыми мыслями.

Гость|30.12.2017 18:53|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить, а рпва на перевозку пассажиров и грузов выдавать под жесточайшем контролем.
Да ты чо? Так что тебе в Спортлото ответили?

А беда, действительно, великая. Молодёжь на мерсе угробила ни в чём не повинных людей.

Гость|30.12.2017 18:55|

Что то непонятно из сюжета кто виновник дтп?

Гость|30.12.2017 19:17|

Кто навстречу вышел

Гость|30.12.2017 19:18|

543-й это где?

Гость|30.12.2017 19:35|

Гость писал(a):

|30.12.2017 18:55|

Что то непонятно из сюжета кто виновник дтп?

Виновник тот кто не знает ПДД.

Гость|30.12.2017 19:40|

Жуткое ДТП произошло в Нижнеломовском районе Пензенской области.

По предварительным данным 29.12.2017 в 16:40 на 543 км. ФАД М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «МЕРСЕДЕС БЕНС» под управлением водителя мужчины 1995 года рождения и автомобиля «ВАЗ 2107» под управлением водителя мужчины, 1967 года рождения.

В результате происшествия:

- водитель автомобиля «ВАЗ 2107», от полученных телесных повреждений скончался на месте;

- пассажир автомобиля «ВАЗ 2107», женщина, 1967 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте;

- пассажир автомобиля «ВАЗ 2107», женщина, 1947 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте;

- пассажир автомобиля «ВАЗ 2107», девочка, 2003 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте;

- водитель автомобиля «МЕРСЕДЕС БЕНС», после оказания медицинской помощи, отпущен;

- пассажир автомобиля «МЕРСЕДЕС БЕНС», мужчина, 1973 года рождения, после оказания медицинской помощи, отпущен;

- пассажир автомобиля «МЕРСЕДЕС БЕНС», девушка, 1998 года рождения, после оказания медицинской помощи, отпущена.

По данному факту проводится проверка.

Гость|30.12.2017 20:06|

Гость писал(a):

Периодически на пензинформ появляются шизофреники со своими строго определенными бредовыми мыслями.
Ну так и шел бы ты отсюда, а то появляешься периодически.

Гость|30.12.2017 20:32|

СКОТА НАВАЛЬНОГО НА НАРЫ ПАДЛУ!

Гость|30.12.2017 20:49|

Журналистам на заметку: "Бабушка, папа, мама и их дочь..." Когда правильно будете формулировать? Чья бабушка? Чей папа? Чья мама?

Было бы правильно: "Мужчина с женой, дочкой и матерью (тёщей)..."....

Гость|30.12.2017 21:04|

закатать под камаз водителя мерина или четвертовать, мразота конченая

Гость|30.12.2017 21:10|

Вы что, придурки ,что ли?

Комментируете подробности аварии и НИКТО не выразил соболезнование,никто не упокомл ИХ Душу!

Вот ещё "грамотей" указал,как правильно нужно было писать..."Мужчина с женой... "

По мне так правильно написали,"...бабушка,папа мама...,что непонятно?" Это более близко по стилю,касательно этого случая!

Погибла Семья!Страшная трагедия!

И искренние соболезнования родным и близким!

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Имя: Гость
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