30.12.2017 | 15:58

На 543-м километре трассы М5 «Урал» произошла авария со смертельным исходом.

Около 17:00 бабушка, папа, мама и их дочь ехали в ВАЗ-2107, когда на их пути оказался Mercedes-Benz.

«Водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-2107 скончались на месте дорожно-транспортного происшествия», - доложил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Находившимся в иномарке 19-летней девушке, 44-летнему мужчине и 22-летнему водителю госпитализация не потребовалась. После осмотра медиками они были отпущены домой.