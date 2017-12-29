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Происшествия | В селе Рамзай сгорел склад хозяйственного инвентаря

29.12.2017|12:11
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Четыре огнеборца на двух пожарных машинах тушили возгорание, которое произошло в селе Рамзай Мокшанского района в четверг, 28 декабря.

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 20:05. Сотрудники МЧС немедленно выехали по адресу.

«Кирпичное здание, в котором находился склад хозяйственного инвентаря, выгорело внутри на площади 25 квадратных метров, у него прогорела кровля. Погибших и пострадавших в пожаре нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|29.12.2017 12:39|

ГОД ЗАКОНЧЕН И ПОЖАР ВСЁ СПИШЕТ. А ТАК МНОГО.ТАК МНОГО БЫЛО ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ...

Гость|29.12.2017 13:15|

ГОД ЗАКОНЧЕН И ПОЖАР ВСЁ СПИШЕТ. А ТАК МНОГО.ТАК МНОГО БЫЛО ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ...

Главное чтобы концертный зал еще раз не сгорел...

Гость|29.12.2017 13:19|

А есть что списывать?

Гость|29.12.2017 13:21|

Гость писал(a):

ГОД ЗАКОНЧЕН И ПОЖАР ВСЁ СПИШЕТ. А ТАК МНОГО.ТАК МНОГО БЫЛО ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ...
Все украдено до нас, т.е. до пожара

Имя: Гость
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