29.12.2017 | 12:11

Четыре огнеборца на двух пожарных машинах тушили возгорание, которое произошло в селе Рамзай Мокшанского района в четверг, 28 декабря.

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 20:05. Сотрудники МЧС немедленно выехали по адресу.

«Кирпичное здание, в котором находился склад хозяйственного инвентаря, выгорело внутри на площади 25 квадратных метров, у него прогорела кровля. Погибших и пострадавших в пожаре нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.