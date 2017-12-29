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Происшествия | В Нижнеломовском районе в ДТП погибли водитель и три пассажира ВАЗа

29.12.2017|19:55
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В пятницу, 29 декабря, в Нижнеломовском районе в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 16:40 на 543-м километре федеральной автомагистрали М5 «Урал» столкнулись Mercedes-benz под управлением 22-летнего молодого человека и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате происшествия водитель и три пассажира ВАЗ-2107 - женщины 50 и 70 лет и 14-летняя девочка - скончались на месте от полученных травм.

Водитель и два пассажира автомобиля Mercedes-benz - 44-летний мужчина и 19-летняя девушка - после оказания медицинской помощи были отпущены.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП.

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Гость|29.12.2017 20:08|

penzainform.ru писал(a):

Mercedes-benz
Мстят немцы.Люди не понимают, что иномарки приобретают для нашей погибели.

Гость|29.12.2017 20:14|

Край!!!!! Вот тебе и Новый год.

Гость|29.12.2017 20:22|

Какие немцы девочка погибла

Гость|29.12.2017 20:24|

Придурки

Гость|29.12.2017 20:28|

Проезжали мимо,в мерсе ехала молодежь,все целые,а семерка наглухаря...

Гость|29.12.2017 20:31|

Ужас, там погибли мои знакомые ((( очень жаль семью (((

Гость|29.12.2017 20:32|

Как так вышло то? Соболезнования семье...!

Гость|29.12.2017 20:37|

Очень жаль,погибшие с Нижнего Ломова?

Гость|29.12.2017 20:38|

Наверное бабушка,папа,мама,и внучка,кошмар,вся семья...

Гость|29.12.2017 20:40|

Нет не с Ломова

Гость|29.12.2017 20:43|

Ну и кто на встречу выехпл?

Гость|29.12.2017 20:51|

Об этом умалчивают почему то, странно не правда ли

Гость|29.12.2017 20:54|

Это конечно странно...кого то укрывают,походу кто на мерсе

Гость|29.12.2017 20:54|

ГИБДД Пензы давно коррумпировано и бездейственно.

Гость|29.12.2017 20:55|

Это факт 100%

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