29.12.2017 | 19:55

В пятницу, 29 декабря, в Нижнеломовском районе в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 16:40 на 543-м километре федеральной автомагистрали М5 «Урал» столкнулись Mercedes-benz под управлением 22-летнего молодого человека и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате происшествия водитель и три пассажира ВАЗ-2107 - женщины 50 и 70 лет и 14-летняя девочка - скончались на месте от полученных травм.

Водитель и два пассажира автомобиля Mercedes-benz - 44-летний мужчина и 19-летняя девушка - после оказания медицинской помощи были отпущены.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП.