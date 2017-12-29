29.12.2017 | 15:58

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, совершившего наезд на человека и скрывшегося с места происшествия.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 29 декабря. В 1:50 напротив дома № 11 на улице Минской в Пензе водитель неустановленного автомобиля сбил 33-летнюю женщину и уехал. Пензячка, попавшая под колеса, получила травмы различной степени тяжести.

«Убедительная просьба очевидцев позвонить по телефону: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13», - обращается к свидетелям происшествия Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области.