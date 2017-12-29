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Происшествия | Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, сбившего в Пензе женщину

29.12.2017|15:58
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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, совершившего наезд на человека и скрывшегося с места происшествия.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 29 декабря. В 1:50 напротив дома № 11 на улице Минской в Пензе водитель неустановленного автомобиля сбил 33-летнюю женщину и уехал. Пензячка, попавшая под колеса, получила травмы различной степени тяжести.

«Убедительная просьба очевидцев позвонить по телефону: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13», - обращается к свидетелям происшествия Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|29.12.2017 16:24|

Не пей, русский!

Гость|29.12.2017 16:27|

На Минской!? Так он нибось давно по М-5 свалил куда угодно!

Гость|29.12.2017 16:32|

Гость писал(a):

На Минской!? Так он нибось давно по М-5 свалил куда угодно!
А на что система видеоперехвата, систематизации времени с предположительными факторами. Его разыскать раз плюнуть.

Гость|29.12.2017 16:35|

Гость писал(a):

А на что система видеоперехвата, систематизации времени с предположительными факторами. Его разыскать раз плюнуть.
В нашей деревне-то? Гыгыгы, смешно)

Гость|29.12.2017 17:16|

Гость писал(a):

На Минской!? Так он нибось давно по М-5 свалил куда угодно!

А если он свернул в соседнем квартале и спит преспокойно. Там его ни какое видео не зафиксирует. Баба куда смотрела? в 1,50 без десяти два тоже под шофе?

Имя: Гость
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