Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 дек 2017|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  57.63
 

Происшествия | В Бессоновском районе 39-летний водитель Hyundai погиб в аварии

28.12.2017|12:20
Печать

В среду, 27 декабря, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 21:45 на третьем километре дороги Пенза - Лунино столкнулись две машины марки Hyundai. За рулем легкового автомобиля был 39-летний мужчина, фурой управлял 23-летний водитель.

В результате аварии мужчина 1978 года рождения погиб на месте, его 42-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|28.12.2017 13:48|

ЗАПРЕТИТЬ!!!

Гость|28.12.2017 13:48|

где комменты????

Гость|28.12.2017 14:10|

Горе всей семье,у него осталось двое детей.Отличный был парень,весельчак.Это судьба

Гость|28.12.2017 14:14|

Парень ехал домой с работы, и тут такое. Погодные условия сказываются. Соболезнования семье.

Гость|28.12.2017 15:01|

Земля ему пухом

Гость|28.12.2017 15:22|

Соната какого года, крышка багажника целая?

Гость|28.12.2017 15:54|

Никогда такого не было и вот опять!

Гость|28.12.2017 15:56|

Частный автотранспорт неоюходимо запретить. Права на перевозки грузов и пассажиров выдавать под жесточайшем контролем.

Гость|28.12.2017 15:58|

Кто на встречу выехал?

Гость|28.12.2017 16:21|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт неоюходимо запретить. Права на перевозки грузов и пассажиров выдавать под жесточайшем контролем.
Мы рассмотрим Ваше предложение. Еще пожелания будут?

Гость|28.12.2017 17:40|

Гость писал(a):

Отличный был парень,весельчак.
Алкаш он был, и погиб пьяным. Себя не жалко, о других хоть бы думали...

Гость|28.12.2017 17:42|

Гость писал(a):

Парень ехал домой с работы
Он из дома пьяным поехал, с какой работы ? Я живу на той же улице, что и он.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!