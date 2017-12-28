28.12.2017 | 12:20

В среду, 27 декабря, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 21:45 на третьем километре дороги Пенза - Лунино столкнулись две машины марки Hyundai. За рулем легкового автомобиля был 39-летний мужчина, фурой управлял 23-летний водитель.

В результате аварии мужчина 1978 года рождения погиб на месте, его 42-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.