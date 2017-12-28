В среду, 27 декабря, пензенские спасатели предотвратили угрозу взрыва в доме на улице Краснова.
В 17:03 в ГУ «ППСЦ» поступило сообщение от женщины о том, что ее пьяный брат заперся в квартире, включил газ и угрожает взорвать жилье.
Прибывшие на место спасатели пытались уговорить мужчину открыть дверь, но он отказался. Тогда работники аварийной службы отключили газ в подъезде, а полицейские эвакуировали всех жильцов дома.
Наладить контакт с нарушителем общественного порядка удалось его матери. Она убедила сына открыть дверь, после чего полиция задержала злоумышленника.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
дебилы,алкашня...надоели как собаки