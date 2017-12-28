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Происшествия | На улице Краснова в Пензе пьяный мужчина угрожал взорвать квартиру

28.12.2017|13:29
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В среду, 27 декабря, пензенские спасатели предотвратили угрозу взрыва в доме на улице Краснова.

В 17:03 в ГУ «ППСЦ» поступило сообщение от женщины о том, что ее пьяный брат заперся в квартире, включил газ и угрожает взорвать жилье.

Прибывшие на место спасатели пытались уговорить мужчину открыть дверь, но он отказался. Тогда работники аварийной службы отключили газ в подъезде, а полицейские эвакуировали всех жильцов дома.

Наладить контакт с нарушителем общественного порядка удалось его матери. Она убедила сына открыть дверь, после чего полиция задержала злоумышленника.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник — Фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость|28.12.2017 14:20|

дебилы,алкашня...надоели как собаки

Гость|28.12.2017 14:24|

Мордовские забавы.

Гость|28.12.2017 14:25|

Перед новым годом пьяная буртосня бушует

Гость|28.12.2017 14:31|

да осудить его по террористической статье и делов то

Гость|28.12.2017 14:40|

"...тракторист - рецидивист..." - с этого надо было начинать название статьи

Гость|28.12.2017 15:11|

Да рано в этом году на первом канале начали показывать белочек

Гость|28.12.2017 15:14|

Гость писал(a):

Да рано в этом году на первом канале начали показывать белочек
Почему белочек? Огненного петуха

Гость|28.12.2017 17:27|

ВОТ-ВОТ!!!КТО КОГО ВИДИТ В ТЕЛЕКЕ.А ПОКАЗЫВАЮТ БЕЛОЧЕК!!

Имя: Гость
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