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Происшествия | Дом на ул. Ворошилова оцепили из-за двух сумок с бесплатными газетами

28.12.2017|17:52
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В четверг, 28 декабря, все экстренные службы были подняты по тревоге из-за двух бесхозных сумок, оставленных у дома № 1 на улице Ворошилова в Пензе.

«Сообщение об обнаружении подозрительных предметов поступило в полицию в 15:10. Выехавшие на место представители специальных служб оцепили территорию», - пояснили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Кинолог с собакой и взрывотехник обследовали находку и установили, что она не представляет опасности для окружающих. В обеих сумках были бесплатные газеты, которыми обычно заполняются почтовые ящики пензенцев.

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Гость|28.12.2017 18:01|

Штраф повесить на редакцию!

Гость|28.12.2017 18:16|

Сообщите кто в Пензу приедет из Москвы , хватит проверять народ.

Гость|28.12.2017 19:24|

Может газеты имели идеологические подрывные публикации, типа за ИГИЛ за партию жив.

Гость|28.12.2017 19:28|

Про город?

Гость|28.12.2017 19:30|

Не везёт нашим спецслужбам , одни пустые хлопоты . Ну и слава Богу !

Гость|28.12.2017 19:34|

Гость писал(a):

спецслужбам , одни пустые хлопоты . Ну и слава Богу !
Так с фотороботами бороться да либералов гонять бравада только и есть. Молодец среди овец.

Гость|28.12.2017 19:48|

Если нет реальных террористов - значит их надо придумать . Купил на Али - экспресс ручку со встроенной камерой - террорист . 6 лет .

Гость|28.12.2017 19:49|

Гость писал(a):

Предвыборный психоз, оно и понятно. Только отец родной нас и может спасти. Был у нас отец народов. Умер, теперь ни как не можем обзавестись. Ждем-с.
Он уже появился . ГРУДИНИН !!!

Гость|28.12.2017 19:55|

Гость писал(a):

Купил на Али - экспресс ручку со встроенной камерой - террорист
Да ты только представь, записать на эту ручку чухальника без палева, это ж экстремизм чистой воды.

Гость|28.12.2017 19:57|

Гость писал(a):

Он уже появился . ГРУДИНИН !!!
я вот даже не знаю кто это и знать не хочу, все они одинаковые. где депутат Левин, которого позиционировали как ангела - спасителя? после выборов не видел и не слышал.

Гость|28.12.2017 21:42|

Гость писал(a):

Он уже появился . ГРУДИНИН
Что за крендель? Чем себя проявил? В регионах его не знают.

Гость|28.12.2017 22:29|

Там были не газеты а фекалии мне очевидец рассказал.

Гость|28.12.2017 22:40|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Купил на Али - экспресс ручку со встроенной камерой - террорист
Да ты только представь, записать на эту ручку чухальника без палева, это ж экстремизм чистой воды.
Если Чухальник чухнется - 6 лет .

Гость|28.12.2017 22:48|

Гость писал(a):

Грудинин - хозяйственник построивший государство в государстве
Брешешь по методичке. Выращенный в тепличный условиях спойлер.

Гость|29.12.2017 00:23|

А-аа ишпугалися,все таки надо,надо дать вам коленом под зад!

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