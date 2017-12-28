28.12.2017 | 17:52

В четверг, 28 декабря, все экстренные службы были подняты по тревоге из-за двух бесхозных сумок, оставленных у дома № 1 на улице Ворошилова в Пензе.

«Сообщение об обнаружении подозрительных предметов поступило в полицию в 15:10. Выехавшие на место представители специальных служб оцепили территорию», - пояснили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Кинолог с собакой и взрывотехник обследовали находку и установили, что она не представляет опасности для окружающих. В обеих сумках были бесплатные газеты, которыми обычно заполняются почтовые ящики пензенцев.