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Происшествия | В Пензе водитель «Газели» сбил 44-летнюю женщину

27.12.2017|10:32
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Во вторник, 26 декабря, на улице Центральной, в районе дома № 20а на Экспериментальной, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 20:10 36-летний водитель «Газели» сбил 44-летнюю женщину.

В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|27.12.2017 10:48|

Так будет и дальше. Частный автотранспорт необходимо запретить.

Гость|27.12.2017 10:54|

Гость писал(a):

Так будет и дальше. Частный автотранспорт необходимо запретить.
К врачу обращаться не пробовал?

Гость|27.12.2017 11:55|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Так будет и дальше. Частный автотранспорт необходимо запретить.

К врачу обращаться не пробовал?

Не обращайте на него внимания! Он везде эту фразу пишет! И грубит на любую критику в свой адрес. Одним словом, неадекват он!

Гость|27.12.2017 11:59|

penzainform.ru писал(a):

на улице Центральной, в районе дома № 20а на Экспериментальной
журналюги, вы что там курите? У вас редактор в новостях есть?

Гость|27.12.2017 12:01|

да да, не понятно, какая улица "центральная или экспериментальная" ???? в районе дома???? Вот грамотеи журналюги... кто же так пишет новости

Гость|27.12.2017 12:10|

Там переход опасный, машины летят, а пешеходы из за забора выскакивают

Гость|27.12.2017 14:07|

penzainform.ru писал(a):

на улице Центральной, в районе дома № 20а на Экспериментальной,

Чёт у меня голова закружилась от подобной географии города. Автор, так где всё таки дтп случилось?

Гость|27.12.2017 14:32|

Гость писал(a):

Так будет и дальше. Частный автотранспорт необходимо запретить.

К врачу обращаться не пробовал?

Да обращался только у него тоже личный автотранспорт

Гость|27.12.2017 14:36|

А у нас разве есть государственный транспорт (кроме троллейбусов)?

Гость|27.12.2017 14:38|

В Чемодановке на пилораме ООО Юнивест(ИП Родькин Г.) хозяин задавил рабочего насмерть.

Гость|27.12.2017 14:41|

Гость писал(a):

В Чемодановке на пилораме ООО Юнивест(ИП Родькин Г.) хозяин задавил рабочего насмерть.
А вы откуда знаете?

Гость|27.12.2017 14:45|

вчера знакомые сказали, вчера произошло

парень только из армии пришел

Гость|27.12.2017 14:46|

Гость писал(a):

В Чемодановке на пилораме ООО Юнивест(ИП Родькин Г.) хозяин задавил рабочего насмерть.

А вы откуда знаете?

Может его зам пишет

Гость|27.12.2017 15:28|

ага зам, парень совсем молодой был, только устроился на работу. Загнал полуприцеп в помещение, слез что-то подкрутить на прицепе, а хозяин быстрей хотел освободить помещение сел, за руль и раздавил парня. отец теперь без сына остался, из-за жадности этого мажора.

Гость|27.12.2017 15:51|

Мажор тут неуместен . Мажор росмотри в словаре

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Имя: Гость
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