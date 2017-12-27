27.12.2017 | 10:32

Во вторник, 26 декабря, на улице Центральной, в районе дома № 20а на Экспериментальной, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 20:10 36-летний водитель «Газели» сбил 44-летнюю женщину.

В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.