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Происшествия | В Пензе на улице Окружной столкнулись две иномарки

27.12.2017|18:48
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На улице Окружной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. При столкновении в Audi сработали подушки безопасности, что во многом спасло водителя от серьезных травм, чего не скажешь о втором участнике ДТП, которого увезли на скорой.

Забирать машину приехал друг хозяина Suzuki.

«Я не знаю, что случилось. Мне позвонили, попросили забрать машину», - объяснил мужчина.

Зато владелец автомобиля Audi, у которого, кстати, загорелся капот, уверен, что в аварии виноват пострадавший водитель.

«Я поднимался в горку, он решил пересечь две сплошные, сделать разворот. В итоге врезались», - рассказал участник ДТП.

У Suzuki полностью разбита правая сторона, а также багажник. Обе машины увезли на эвакуаторе.

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Гость|27.12.2017 19:14|

Частный автотранспорт необходимо запретить, как социально опасное явление.

Гость|27.12.2017 19:39|

У которого,кстати, загорелся капот... Верх косноязычия и безграмотности, не говоря уже о техническом имбецилизме

Гость|27.12.2017 20:55|

В капоте бензобак , чего смешного:) по этой причине и загорелся он

Гость|27.12.2017 20:58|

Этот ауди после 8 хозяев 5 перекупов, 6 регионов и 3 таксистов, на гбо для экономии бензина. Это ж премиальная марка!

Гость|27.12.2017 21:13|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Частный автотранспорт необходимо запретить, как социально опасное явление.
Тебя надо запретить и отправить в дурку , там будешь распространять свои бредовые идеи наполеонам и путиным .
Он оттуда и вещает . Я его лечащий врач .

Гость|27.12.2017 21:35|

Гость писал(a):

Частный автотранспорт необходимо запретить, как социально опасное явление.
Абсолютно поддерживаю.

Гость|27.12.2017 21:38|

Гость писал(a):

Абсолютно поддерживаю.
Во, сосед по палате в дурке.

Гость|27.12.2017 22:37|

Гость писал(a):

Я его лечащий врач .
Шизофрения опасна как для больного, так и для общества. Вас нужно изолировать.

Гость|27.12.2017 23:00|

Гость писал(a):

Этот ауди после 8 хозяев 5 перекупов, 6 регионов и 3 таксистов, на гбо для экономии бензина. Это ж премиальная марка!
не на ГБО а С гбо, слух режет от НАНАкающей мордвы пензюкии, автомобиль снабжён ЧЕМ а не НА газоболонным оборудованием, предлог НА мордва очень любит и суёт во все предложения

Гость|27.12.2017 23:07|

Сегодня вообще столько аварий. Магнитные бури что ли!?

Гость|27.12.2017 23:47|

Гость писал(a):

слух режет от НАНАкающей мордвы пензюкии
А от чего у тебя слух не режет, от мАсквичей шоль, чумурудный?

Имя: Гость
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