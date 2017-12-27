На улице Окружной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. При столкновении в Audi сработали подушки безопасности, что во многом спасло водителя от серьезных травм, чего не скажешь о втором участнике ДТП, которого увезли на скорой.
Забирать машину приехал друг хозяина Suzuki.
«Я не знаю, что случилось. Мне позвонили, попросили забрать машину», - объяснил мужчина.
Зато владелец автомобиля Audi, у которого, кстати, загорелся капот, уверен, что в аварии виноват пострадавший водитель.
«Я поднимался в горку, он решил пересечь две сплошные, сделать разворот. В итоге врезались», - рассказал участник ДТП.
У Suzuki полностью разбита правая сторона, а также багажник. Обе машины увезли на эвакуаторе.
Частный автотранспорт необходимо запретить, как социально опасное явление.