27.12.2017 | 18:48

На улице Окружной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. При столкновении в Audi сработали подушки безопасности, что во многом спасло водителя от серьезных травм, чего не скажешь о втором участнике ДТП, которого увезли на скорой.

Забирать машину приехал друг хозяина Suzuki.

«Я не знаю, что случилось. Мне позвонили, попросили забрать машину», - объяснил мужчина.

Зато владелец автомобиля Audi, у которого, кстати, загорелся капот, уверен, что в аварии виноват пострадавший водитель.

«Я поднимался в горку, он решил пересечь две сплошные, сделать разворот. В итоге врезались», - рассказал участник ДТП.

У Suzuki полностью разбита правая сторона, а также багажник. Обе машины увезли на эвакуаторе.