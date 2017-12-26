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Происшествия | За сутки на дорогах Пензенской области погибли два пешехода

26.12.2017|11:30
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В понедельник, 25 декабря, в Пензенской области случились дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли пешеходы.

Так, в Пензе, напротив дома № 16а на улице Глазунова, в 17:10 30-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил 82-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

В Бессоновском районе, около дома № 1Б на улице Строителей в селе Чемодановка, 44-летний водитель Scania насмерть сбил 21-летнего молодого человека.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, в настоящее время по каждому из фактов проводится проверка.

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Гость|26.12.2017 12:06|

Это результат работы ГИБДД по пропаганде безответственности пешеходов.

Гость|26.12.2017 14:16|

Это результат выдачи прав тупоголовому быдлу. Частный автотранспорт необходимо запретить.

Гость|26.12.2017 14:56|

|26.12.2017 14:16|

Это результат выдачи прав тупоголовому быдлу. Частный автотранспорт необходимо запретить

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