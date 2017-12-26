26.12.2017 | 11:30

В понедельник, 25 декабря, в Пензенской области случились дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли пешеходы.

Так, в Пензе, напротив дома № 16а на улице Глазунова, в 17:10 30-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил 82-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

В Бессоновском районе, около дома № 1Б на улице Строителей в селе Чемодановка, 44-летний водитель Scania насмерть сбил 21-летнего молодого человека.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, в настоящее время по каждому из фактов проводится проверка.