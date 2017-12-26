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Происшествия | Участник ДТП в Городищенском районе скончался на месте

26.12.2017|16:35
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В Городищенском районе на 719-м километре трассы М5 «Урал» в результате ДТП погиб человек. Трагедия случилась в сумеречное время суток, когда движение на магистрали осложнял и выпавший снег.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля ВАЗ-21099 под управлением мужчины 1995 года рождения и автомобиля Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1965 года рождения», - доложил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Удар многотонной машины был такой силы, что у человека из легкового автомобиля практически не было шансов выжить. Он погиб на месте.

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Гость|26.12.2017 21:23|

печально... на ТОТ свет очереди нет... не спешите...

Гость|26.12.2017 21:37|

penzainform.ru писал(a):

автомобиля ВАЗ-21099
Они еще не все сгнили?

Гость|26.12.2017 22:04|

соболезную.жаль парня молодой совсем.

Имя: Гость
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