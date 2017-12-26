26.12.2017 | 16:35

В Городищенском районе на 719-м километре трассы М5 «Урал» в результате ДТП погиб человек. Трагедия случилась в сумеречное время суток, когда движение на магистрали осложнял и выпавший снег.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля ВАЗ-21099 под управлением мужчины 1995 года рождения и автомобиля Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1965 года рождения», - доложил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Удар многотонной машины был такой силы, что у человека из легкового автомобиля практически не было шансов выжить. Он погиб на месте.