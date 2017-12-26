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Происшествия | При пожаре на улице Ново-Казанской погиб 57-летний мужчина

26.12.2017|10:14
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В понедельник, 25 декабря, на улице Ново-Казанской в Пензе случился пожар, унесший жизнь человека. Сигнал о ЧП поступил к спасателям в 16:11.

Огонь вспыхнул на кухне в трехкомнатной квартире, площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения, одного человека эвакуировали.

В ликвидации последствий принимали участие девять сотрудников МЧС с привлечением трех единиц техники.

«По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|26.12.2017 11:20|

penzainform.ru писал(a):

площадь возгорания составила два квадратных метра
Вроде немного? Почему погиб? Пьяный был?

Имя: Гость
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