26.12.2017 | 10:14

В понедельник, 25 декабря, на улице Ново-Казанской в Пензе случился пожар, унесший жизнь человека. Сигнал о ЧП поступил к спасателям в 16:11.

Огонь вспыхнул на кухне в трехкомнатной квартире, площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения, одного человека эвакуировали.

В ликвидации последствий принимали участие девять сотрудников МЧС с привлечением трех единиц техники.

«По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.