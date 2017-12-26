26.12.2017 | 11:59

В понедельник, 25 декабря, на 719-м километре трассы М5 «Урал» в Городищенском районе произошло две аварии.

В 17:30 столкнулись ВАЗ-21099, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, и Volvo под управлением 52-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В 17:40 на том же участке в аварию попали автомобили ГАЗ-3302 под управлением 40-летнего мужчины, ВАЗ-2108, где за рулем был 30-летний водитель, и Scania, которую вел мужчина 58 лет. В результате ДТП пассажирка ГАЗа получила телесные повреждения.

Авария спровоцировала на трассе многочасовую пробку. Случившееся активно обсуждалось в социальных сетях.

«До сих пор пробка, убирают фуру с дороги», - отметила подписчица группы «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» почти в 22:00.

«До Нового года еще есть время, куда торопитесь? В городе-то скользко, а уж на трассе тем более», - высказал свое мнение другой комментатор.