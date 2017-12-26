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Происшествия | ДТП в Городищенском районе унесло жизнь 22-летнего молодого человека

26.12.2017|11:59
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В понедельник, 25 декабря, на 719-м километре трассы М5 «Урал» в Городищенском районе произошло две аварии.

В 17:30 столкнулись ВАЗ-21099, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, и Volvo под управлением 52-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В 17:40 на том же участке в аварию попали автомобили ГАЗ-3302 под управлением 40-летнего мужчины, ВАЗ-2108, где за рулем был 30-летний водитель, и Scania, которую вел мужчина 58 лет. В результате ДТП пассажирка ГАЗа получила телесные повреждения.

Авария спровоцировала на трассе многочасовую пробку. Случившееся активно обсуждалось в социальных сетях.

«До сих пор пробка, убирают фуру с дороги», - отметила подписчица группы «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» почти в 22:00.

«До Нового года еще есть время, куда торопитесь? В городе-то скользко, а уж на трассе тем более», - высказал свое мнение другой комментатор.

Источник — Фото Рамиса Мязитова, vk.com/podslushanokuzneck
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Гость|26.12.2017 12:19|

Городищенский район???580км???

Гость|26.12.2017 12:43|

Гость писал(a):

Гость|26.12.2017 12:19|

Городищенский район???580км???

Так ведь Край... Сурский...

Гость|26.12.2017 12:46|

Так ведь Край... Сурский...

Ага-ПФО

Гость|26.12.2017 13:17|

580-ый км-это Мокшанский район. Пензаинформ-что за чушь пишите?!

Гость|26.12.2017 13:18|

На фото чёрная машина а там серебристая была . И ещё 4 аварии следом

Гость|26.12.2017 14:51|

Господа журналисты, вы бы хотя бы в интернете посмотрели где находится 580 километр, а потом уже статью писали,если сами не знаете!

Гость|26.12.2017 15:24|

Вооо,журналисты исправили свои косяки!

Имя: Гость
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